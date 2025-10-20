दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई

दीवाली के मौके पर दिल्ली दुल्हन की तरह सजी नजर आई. मकानों, दुकानों से लेकर मदिंर, गली मोहल्ले सब रंग-बिरंगी लाइटों और दियों की रोशनी से जगमगाए हुए नजर आए. इस बार राष्ट्रीय राजधानी में धूमधाम से दीवाली का त्योहार मनाया गया है. सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

वहीं त्योहार के बीच लोगों की भीड़ मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ी है. बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी उल्लास के साथ दीवाली मनाते नजर आए. दूसरी और मिठाईयों से सजी दुकानों पर भी लोगों ने जमकर मिठाईयां खरीदी है. बच्चों ने भी इस बार जमकर पटाखे जलाए हैं.

पूजा अर्चना के साथ धूमधाम से मनी दीवाली

दिल्ली वालों ने दीवाली के अवसर पर अपने घरों, गली मोहल्लों को दियों और अलग-अलग तरह की फैंसी लाइटों से सजाया. दूसरी ओर मंदिरों में भगवान की पूजा-अर्चना करते हुए भी नजर आए. सभी लोग एक दूसरे को दीवाली की बधाई देते हुए दिखाई दिए.

लोगों ने इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया है. दिल्ली के मुख्य स्थलों- श्री गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, कालकाजी मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दिया.

सीएम रेखा गुप्ता ने दी दिल्ली वालों को दी बधाई

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'X' पर ट्वीट कर दिल्लीवासियों को दीवाली की बधाई दी है. सीएम ने वीडियो मैसेज के जरिए सभी को शुभकामना दी. सीएम ने ट्वीट में लिखा- 'दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।



यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे।आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो।



प्रत्येक दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो और जीवन में सदा शांति, प्रेम और प्रगति का संचार होता रहे।



माँ… pic.twitter.com/cZWyhejq1N — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2025

आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो. प्रत्येक दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो और जीवन में सदा शांति, प्रेम और प्रगति का संचार होता रहे. मां लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्रीराम और माता सीता का आशीष आप सबके जीवन को आलोकित करता रहे.'

दिल्ली पर यह इलाके भी रोशनी से सराबोर नजर आए

राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों को रंग-बिरंगी लाइट्स से लेकर दीयों की रोशनी से रौशन कियी गया. इस दीवाली पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया. शहर के प्रमुख स्थलों- लाल किला, इंडिया गेट, श्री गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, कनॉट पैलेस पर भव्य लेजर लाइट्स लगाई गईं.

दीवाली के मौके पर लोगों ने इन प्रमुख स्थलों पर जाकर ड्रोन शो से लेकर बड़ी आतिशबाजी का मजा लूटा. इसी के साथ बाजारों, दुकानों, मकानों से लेकर हर चीज सजी-धजी दिखाई दी.

ड्रोन शो से जगमग हुआ इंडिया गेट

वहीं दीवाली के त्योहार पर इंडिया गेट पर भी भव्य नजारा देखने को मिला. इस भव्य अवसर पर ड्रोन शो के माध्यम से राम कथा का अद्भूत प्रदर्शन किया गया. शो से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया.

इस ड्रोन शो में भगवान श्रीराम के वनवास से लेकर रावण के वध तक और फिर अयोध्या वापसी के सफर को रंगीन रोशनी के जरिए प्रस्तुत किया गया. इस अनोखे दृश्य से दर्शक मंत्रमुग्ध नजर आए. हजारों के संख्या में मौजूद लोगों ने इस भावनात्मक दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया.

मिट्टी के दियों से जगमगाई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के पर्यटक स्थलों से लेकर मंदिरों को रोशनी से जगमग किया गया है. दिल्ली को पहली बार 1.51 लाख दियों से जगमग किया गया. दीवाली के अवसर पर दिल्ली में दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इस आयोजन का शुभारंभ सीएम रेखा गुप्ता ने किया था. सीएम ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस दौरान कर्तव्य पथ पर मिट्टी के दिये जलाकर रोशनी की गई. इसी तरह इंडिया गेट, श्री गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और लाल किले को भव्य लाइट्स से जगमग किया गया.

दीपोत्सव के आयोजन पर पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में स्थित कर्तव्य पथ को मिट्टी के दियों से सजाया गया. दियों की रोशनी से पूरा इलाका सराबोर नजर आया. इस आयोजन में काफी में संख्या में लोग मौजूद नजर आए. इस दौरान 'जय श्री राम' के नारों से इलाका गूंज उठा. इस शानदार आयोजन पर सीएम रेखा गुप्ता ने सभी को दीवाली की बधाई दी.