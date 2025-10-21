दिल्ली में दिवाली पर पटाखों से झुलसे 250 से ज्यादा लोग, AIIMS-सफदरजंग में इलाज

दिवाली पर दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में झुलसने के 250 से ज्यादा मामले आए. अधिकतर लोग पटाखे जलाने से झुलसे. सबसे ज्यादा 129 मामले सफदरजंग अस्पताल में आए जहां देश की सबसे बड़ी ‘बर्न यूनिट’ है. सफदरजंग अस्पताल के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में झुलसने के 55, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 37, दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में 16 और लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) में 15 मामले सामने आए.

सर्जरी विभाग की प्रमुख ने दी यह जानकारी

बर्न, प्लास्टिक और मैक्सिलोफिकल सर्जरी विभाग की प्रमुख डॉ सुजाता साराभाई ने बताया कि केंद्र संचालित सफदरजंग अस्पताल में दिवाली पर रविवार और सोमवार (19-20 अक्टूबर) को झुलसने के 129 मामले आए. इनमें से 111 मरीज मामूली रूप से झुलसे थे जिनका बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में उपचार किया गया जबकि गंभीर रूप से झुलसे 18 मरीजों को भर्ती किया गया.

साराभाई ने बताया कि 129 मामलों में से 118 मरीज पटाखों से झुलसे थे जबकि 11 दीयों से झुलसे. 24 मरीज 12 साल से कम उम्र के थे. केंद्र संचालित एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 48 घंटे के दौरान 55 मामले आए और गंभीर रूप से झुलसे 10 मरीजों को गहन उपचार कक्ष (आईसीयू) में भर्ती किया गया.

एम्स सर्जरी विभाग के प्रमुख ने क्या बताया?

एम्स में प्लास्टिक, पुनर्निर्माण और बर्न सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि 23 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी.उन्होंने बताया कि 55 मरीजों में से 42 पटाखों से, तीन दीयों से और नौ पोटाश से रासायनिक जलन के कारण झुलसे. सिंघल ने बताया कि आठ मरीज 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे, जिनमें चार महीने का एक बच्चा भी था.

इसी तरह, पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में झुलसने के 37 मामले सामने आए. एक अधिकारी के अनुसार, सात मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं है.एलएनजेपी अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में झुलसने के 15 मामले सामने आए, जिनमें से केवल एक मरीज का चेहरा जला था, जबकि बाकी मरीज मामूली रूप से जख्मी हुए.

अधिकारियों ने बताया कि डीडीयू अस्पताल में 16 मामले सामने आए. दिवाली से एक दिन पहले तीन और दिवाली के दिन 13 मामले आए. किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है.