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दिल्ली में होगा भव्य दिवाली समारोह, ड्रोन शो और भजन क्लबिंग से बढ़ेगी रौनक

दिल्ली टूरिज्म और रेखा गुप्ता की सरकार ‘दिल्ली की दिवाली- सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ भव्य उत्सव के साथ दिवाली का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसमें 3 रोमांचक प्रतियोगिताएं होंगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Nov 2026 06:03 PM (IST)
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रेखा गुप्ता सरकार और दिल्ली टूरिज्म की ओर से 6 और 7 नवंबर को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में भव्य दिवाली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य ड्रोन शो, भजन क्लबिंग और आकर्षक नकद पुरस्कारों वाली रोमांचक जन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. दिल्ली टूरिज्म और सरकार ‘दिल्ली की दिवाली- सबसे निराली, मिलकर मनाने वाली’ एक विशाल सार्वजनिक उत्सव के साथ दिवाली का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

एकता और उत्सव के उत्साह की थीम पर आधारित यह दो दिवसीय समारोह 6 और 7 नवंबर को ‘जगमग दिवाली’ के साथ शुरू होगा. इसके बाद 7 नवंबर को एक भव्य ड्रोन शो और भजन क्लबिंग का आयोजन किया जाएगा, जो आगंतुकों को एक यादगार उत्सव का अनुभव प्रदान करेगा.

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तीन रोमांचक सोशल मीडिया प्रतियोगिताएं 

युवाओं को जोड़कर उत्सव में रचनात्मकता और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, दिल्ली टूरिज्म ने तीन रोमांचक सोशल मीडिया प्रतियोगिताएं शुरू की हैं: ‘आरडब्ल्यूए रंगोली’ (RWA Rangoli), ‘शूट 'एन शाइन’ (Shoot 'n Shine) और ‘रील इट’ (REEL It). यह प्रतियोगिताएं नागरिकों, फोटोग्राफी प्रेमियों और कंटेंट क्रिएटरों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और अपने अनूठे अंदाज़ में दिवाली मनाने का निमंत्रण देती हैं.

दिवाली समारोह में इनाम जीतने का मौका

अनूठी ‘आरडब्ल्यूए रंगोली’ प्रतियोगिता के तहत, रजिस्टर्ड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) 5 और 6 नवंबर 2026 के बीच पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) सामग्रियों से जीवंत और अभिनव रंगोलियां बनाकर भाग ले सकते हैं. इस प्रतियोगिता में शामिल पुरस्कार-

  • गोल्डन दिया अवार्ड ट्रॉफी: ₹71,000
  • दो सिल्वर दिया अवार्ड ट्रॉफी: ₹41,000 प्रत्येक
  • तीन ब्रॉन्ज दिया अवार्ड ट्रॉफी: ₹21,000 प्रत्येक
  • 25 विशेष पुरस्कार: ₹11,000 प्रत्येक

शूट 'एन शाइन’ फोटोग्राफी प्रतियोगिता प्रतिभागियों को अपने सबसे यादगार दिवाली के पलों को कैद करने के लिए आमंत्रित करती है. इसके विजेताओं को भी इनाम में अच्छी खासी राशि दी जाएगी-

  • गोल्डन फ्रेम अवार्ड: ₹1,01,000
  • दो सिल्वर फ्रेम अवार्ड: ₹51,000 प्रत्येक
  • तीन ब्रॉन्ज फ्रेम अवार्ड: ₹21,000 प्रत्येक

डिजिटल रचनात्मकता को और बढ़ावा देने के लिए, ‘रील इट’ प्रतियोगिता प्रतिभागियों को 45 सेकंड तक की रील बनाने और अपलोड करने के लिए आमंत्रित करती है. इसके पुरस्कार हैं:

  • गोल्डन लेंस अवार्ड: ₹1,51,000
  • दो सिल्वर लेंस अवार्ड: ₹1,01,000 प्रत्येक
  • तीन ब्रॉन्ज लेंस अवार्ड: ₹51,000 प्रत्येक

प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एंट्री के लिए आखिरी तारीख क्या?

प्रतिभागियों को इको-फ्रेंडली दिवाली, टिकाऊ सजावट, दिल्ली की विरासत, सामुदायिक भावना और दयालुता जैसे विषयों पर रील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो दिवाली से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मूल्यों को उजागर करते हैं. प्रतियोगिताओं में अपनी प्रविष्टि (एंट्री) भेजने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026, मध्यरात्रि (IST) तक है. इच्छुक प्रतिभागी विस्तृत जानकारी और भाग लेने के दिशा-निर्देशों के लिए दिल्ली टूरिज्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @delhitourism_official को फॉलो कर सकते हैं.

इस भव्य आयोजन के माध्यम से, दिल्ली टूरिज्म और दिल्ली सरकार का उद्देश्य इको-फ्रेंडली दिवाली की भावना को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करना और दिल्ली को सांस्कृतिक उत्सवों के लिए एक जीवंत गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है.

Published at : 05 Nov 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DELHI NEWS Diwali 2026 States News
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