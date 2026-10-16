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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त हो, फंडिंग की जांच...', यूट्यूबर पर लगे गंभीर आरोप

'ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त हो, फंडिंग की जांच...', यूट्यूबर पर लगे गंभीर आरोप

ध्रुव राठी के खिलाफ दर्ज शिकायत में आरोप है कि वह भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं. राठी का पासपोर्ट जब्त करने और उनके आर्थिक स्रोतों की जांच की मांग भी की गई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Oct 2026 01:07 PM (IST)
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फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत दिल्ली के एक वकील विवेक गर्ग ने पुलिस कमिश्नर, नार्थ DCP और रूप नगर थाना प्रभारी को दी है. आरोप है कि ध्रुव राठी ने इंटरव्यू में भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया है.

शिकायतकर्ता का दावा है कि ध्रुव राठी के बयान देश और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश तथा साजिश से जुड़े हैं. शिकायत में सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो का हवाला दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: प्रशांत भूषण के बयान पर कांग्रेस ने किया बचाव! कहा- जब महात्मा गांधी...

ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग

शिकायतकर्ता ने ध्रुव राठी के आर्थिक स्रोतों और कथित संपर्को की जांच करने के साथ उनका पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की है. शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने की अपील की गई.

ध्रुव राठी के खिलाफ इस मामले में समन भी जारी

भारत आने के बाद से ध्रुव राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है. यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर किया गया था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था.

अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी है. मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. जानकारी के अनुसार, अदालत ने 12 अक्टूबर को पारित आदेश में ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर समन भेजने की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ाने की अनुमति दी. साथ ही शिकायतकर्ता को प्रोसेस सर्वर के साथ जाने की इजाजत दी गई, ताकि समन की तामील कराई जा सके.

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Published at : 16 Oct 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Dhruv Rathee DELHI NEWS DELHI POLICE
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