हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'दूसरे धर्म की पूजा-पाठ में शामिल होना भाईचारा नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी', मौलाना इस्हाक गोरा का बयान

'दूसरे धर्म की पूजा-पाठ में शामिल होना भाईचारा नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी', मौलाना इस्हाक गोरा का बयान

Delhi News: अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के पूजा-पाठ या त्योहार में हिस्सा लेता है, तो वह “सच्चा भाईचारा” दिखा रहा है. ऐसा करना न तो इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सही है और न ही शरीअत की नज़र में जायज़

By : बलराम पांडेय | Updated at : 19 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

देवबंद के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और जमीयत दावातुल मुसलिमीन के संरक्षक मौलाना क़ारी इस्हाक़ गोरा का एक नया वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इस वीडियो में मौलाना ने साफ़ शब्दों में कहा है कि “दूसरे धर्म की पूजा या धार्मिक रस्मों में शामिल होना भाईचारे की निशानी नहीं, बल्कि यह ईमान की कमजोरी और नफ़ाक़ (मुनाफ़िक़त) की पहचान है.

मौलाना इस्हाक़ गोरा ने कहा कि आज के समय में कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के पूजा-पाठ या त्योहार में हिस्सा लेता है, तो वह “सच्चा भाईचारा” दिखा रहा है. लेकिन ऐसा करना न तो इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार सही है और न ही शरीअत की नज़र में जायज़. उन्होंने कहा कि असली भाईचारा यह नहीं कि किसी को खुश करने के लिए अपने धर्म की सीमाएं तोड़ दी जाएँ, बल्कि यह है कि इंसान दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी को तकलीफ़ न दे और समाज में इंसाफ़ कायम रखे.

दूसरों की इज्जत सिखाता है धर्म

उन्होंने आगे कहा धर्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों की इज़्ज़त करें लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके धार्मिक तौर-तरीक़ों को अपनाएँ या उनकी पूजा में शरीक हों.  जब दिल में कुछ और हो और ज़ाहिर में कुछ और किया जाए, तो यह सच्चा भाईचारा नहीं बल्कि मुनाफ़िक़त (दिखावा) है.

मौलाना ने कुरआन का हवाला देते हुए कहा कि “तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और मेरा धर्म मेरे लिए. यानी दूसरों के धर्म का सम्मान करो, लेकिन अपने विश्वास पर मज़बूती से क़ायम रहो. उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हमेशा इंसाफ़, आदर और नर्मी की शिक्षा दी है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए.

मुसलमान दिखावा करने से बचें

उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि धर्म के नाम पर दिखावा करने से बचें और असली भाईचारे का मतलब समझें. उन्होंने कहा कि भाईचारा तब होता है जब हम किसी की मदद करें, उसके दुख-दर्द में साथ दें, और समाज में इंसाफ़ कायम करें.  दूसरों की पूजा-प्रथा में शामिल होना न तो भाईचारा है, न सहिष्णुता, यह आत्मिक भ्रम है.

सोशल मीडिया पर मौलाना का यह बयान तेजी से फैल रहा है. बहुत से लोगों ने उनके विचारों को “धर्म की सच्ची व्याख्या” बताया है. कई लोगों का कहना है कि मौलाना ने इस्लामी दृष्टिकोण को साफ़ और सादगी भरे शब्दों में समझाया है, जो आज के समय में बेहद ज़रूरी है.

इस्लामिक शिक्षा और सामाजिक सुधार पर काम करते हैं गोरा

मौलाना क़ारी इस्हाक़ गोरा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के देवबंद क्षेत्र से हैं और जमीयत दावातुल मुसलिमीन नामक संस्था से जुड़े हैं, जो इस्लामी शिक्षा और समाजिक सुधार के लिए काम करती है. वे अपने सादे लेकिन असरदार बयानों के लिए जाने जाते हैं. पहले भी उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें उन्होंने मुसलमानों को ईमान, नैतिकता और समझदारी से जीवन जीने की नसीहत दी थी.

पिछले वर्षों में उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी थी, जैसे युवाओं में ग़ैर-इस्लामी फैशन, शादी-विवाह में दिखावा, और धार्मिक परंपराओं से भटकाव.  उनके संदेशों में हमेशा यह बात दोहराई जाती है कि इस्लाम हमें दूसरों के साथ इंसाफ़ करने, प्यार से पेश आने और समाज में अमन कायम रखने की शिक्षा देता है, लेकिन धर्म की सीमाओं को पार करने की नहीं.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 19 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Maulana Qari Ishaq Gora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: मिचेल स्टार्क ने 176.5 की स्पीड से फेंकी गेंद? तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? जानें क्या है इसकी सच्चाई
मिचेल स्टार्क ने 176.5 की स्पीड से फेंकी गेंद? तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? जानें क्या है इसकी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
'एक भी इंडियन ऐसा नहीं है, जो अमेरिका...', US नेता ने ट्रंप से लगाई भारतीयों को देश से निकालने की गुहार; मचा बवाल
बिहार
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
RJD, कांग्रेस, लेफ्ट या सहनी, किसकी वजह से महागठबंधन में फंसा पेच? दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI: मिचेल स्टार्क ने 176.5 की स्पीड से फेंकी गेंद? तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? जानें क्या है इसकी सच्चाई
मिचेल स्टार्क ने 176.5 की स्पीड से फेंकी गेंद? तोड़ा शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? जानें क्या है इसकी सच्चाई
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
फैशन
नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा
नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा
ट्रेंडिंग
Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो
Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो
विश्व
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
शशि थरूर ने UAE के BAPS हिंदू मंदिर में किए दर्शन, किस बात के लिए PM मोदी की जमकर की तारीफ?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget