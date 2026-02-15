दिल्ली के बवाना में आधी रात को पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, वांटेड क्रिमिनल हुआ गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में 14 फरवरी की देर रात को सड़कों पर गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया. ये आवाज, बवाना इलाके में पुलिस और एक वॉन्टेड क्रिमिनल के बीच जारी एनकाउंटर की थी. हाफ एनकाउंटर में PS बवाना की स्पेशल टीम ने इनपुट के आधार पर कार्रवाई की और फायरिंग के बाद आरोपी को पकड़ लिया. मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी.

देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वॉन्टेड बदमाश बवाना इलाके में आने वाला है. इनपुट मिलते ही PS बवाना की स्पेशल टीम ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. संदिग्ध की मूवमेंट पर नजर रखी गई और तय स्थान पर टीम ने उसे रोकने की कोशिश की गई.

जब पुलिस टीम ने सस्पेक्ट को रुकने का इशारा किया और खुद को पुलिस बताया, तो आरोपी ने भागने की कोशिश की. इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन टीम ने मोर्चा संभाले रखा.

दोनों तरफ से चली गोलियां

आरोपी की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने सेल्फ-डिफेंस में जवाबी कार्रवाई की. दोनों तरफ से कुछ समय तक गोलियां चलीं. पुलिस ने सावधानी बरतते हुए आरोपी को घेर लिया ताकि उसे भागने का मौका न मिले और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मुठभेड़ के दौरान एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल होते ही उसकी रफ्तार धीमी पड़ी और पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया.

क्या होगी आगे की कार्रवाई?

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह पहले से वॉन्टेड था और कई मामलों में उसकी तलाश की जा रही थी. पुलिस अब उसके आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की जांच में जुटी है. इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.