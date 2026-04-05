हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 300 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, कंबोडिया से जुड़ा मास्टरमाइंड काजरिया गिरफ्तार

Delhi News: 300 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, कंबोडिया से जुड़ा मास्टरमाइंड काजरिया गिरफ्तार

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके मास्टरमाइंड करण काजरिया को गिरफ्तार किया गया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Apr 2026 10:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके मुख्य मास्टरमाइंड करण काजरिया को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह लोगों को ऑनलाइन निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करता था. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए देशभर में करीब 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की गई है.

इस मामले की शुरुआत नई दिल्ली के रहने वाले सुल्तान की शिकायत से हुई. सुल्तान को एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर निवेश का लालच दिया गया और सिवेंचुरा नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने को कहा गया. शुरुआत में ऐप पर मुनाफा दिखाकर भरोसा दिलाया गया. इसके बाद पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए. लेकिन जब सुल्तान ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो ऐप अचानक बंद हो गया और व्हाट्सऐप ग्रुप भी गायब हो गया. इस तरह उनसे 31 लाख 45 हजार रुपये की ठगी कर ली गई.

ऐसे काम करता था साइबर ठगी का नेटवर्क

जांच में पता चला कि यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करता था. ठग पहले सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी निवेश ग्रुप बनाते थे. इसके बाद लोगों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाते थे.

गिरोह ने कई फर्जी कंपनियां और बैंक खाते भी बना रखे थे, जिनमें पीड़ितों का पैसा ट्रांसफर कराया जाता था. इसके अलावा ठगी को अंजाम देने के लिए OTP चुराने वाले APK फाइल और तकनीकी तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता था.

जांच में सामने आया मास्टरमाइंड

पुलिस जांच के दौरान कई बैंक खातों और शेल कंपनियों का जाल सामने आया, जिनमें से अधिकांश कोलकाता से संचालित हो रहे थे. तकनीकी निगरानी और फील्ड जांच के बाद पुलिस को पता चला कि पूरे नेटवर्क का संचालन करण काजरिया कर रहा था. पुलिस के मुताबिक करण काजरिया भारत में बैठे ठगों और विदेश में मौजूद साइबर अपराधियों के बीच कड़ी का काम करता था. उसके संपर्क खासतौर पर कंबोडिया में बैठे साइबर फ्रॉड गिरोहों से थे.

विदेश भागकर बचने की कोशिश

पुलिस से बचने के लिए करण काजरिया लंबे समय तक विदेश में छिपा रहा और खुद को बैंकॉक में होने का दावा करता रहा. लेकिन उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया. जैसे ही वह भारत लौटा, कोलकाता एयरपोर्ट पर उसे पकड़ लिया गया और बाद में दिल्ली लाकर गिरफ्तार कर लिया गया.

टेलीग्राम और क्रिप्टो का इस्तेमाल

जांच में सामने आया है कि काजरिया अपने साथियों को टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक खातों की जानकारी भेजता था. ठगी से कमाए गए पैसों का लेन-देन कई बार क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भी किया जाता था ताकि पैसे का पता लगाना मुश्किल हो सके.

2000 से ज्यादा शिकायतें जुड़ी

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी काजरिया के नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दो हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हैं.

जांच में बड़ा नेटवर्क सामने आया

क्राइम ब्रांच के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है. अब तक की जांच में सामने आया है कि 260 से ज्यादा बैंक खाते 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां 2567 साइबर ठगी की शिकायतें करीब 300 करोड़ रुपये की ठगी यह गिरोह पिछले 4 से 5 साल से सक्रिय था .

दिल्ली पुलिस की जांच जारी 

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान की जा रही है और देशभर के अन्य साइबर ठगी मामलों से भी इसके लिंक की जांच की जा रही है. क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 05 Apr 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: 300 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, कंबोडिया से जुड़ा मास्टरमाइंड काजरिया गिरफ्तार
दिल्ली में 300 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, कंबोडिया से जुड़ा मास्टरमाइंड काजरिया गिरफ्तार
दिल्ली NCR
सीएम रेखा ने 'सक्षम यात्रा 2026' को दिखाई झंडी, छोटे शहरों के हुनर को मिलेगा वैश्विक मंच
सीएम रेखा ने 'सक्षम यात्रा 2026' को दिखाई झंडी, छोटे शहरों के हुनर को मिलेगा वैश्विक मंच
दिल्ली NCR
Delhi News: 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त, 50 करोड़ के फर्जी GST नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
दिल्ली में 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त, 50 करोड़ के फर्जी GST नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
शराब नीति मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल, अरविंद केजरीवाल खुद रखेंगे अपनी दलीलें
शराब नीति मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई कल, अरविंद केजरीवाल खुद रखेंगे अपनी दलीलें
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'टोस्टर' का ट्रेलर | Bollywood Masala | Toaster Trailer
Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... पाकिस्तान-श्रीलंका के बाद अब नेपाल में गहराया तेल का संकट!
सरकारी दफ्तरों की हफ्ते में दो दिन छुट्टी, टाइम टेबल भी बदला... PAK के बाद अब नेपाल में तेल संकट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly News: बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
बरेली में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-टैंकर टक्कर में 5 की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
इंडिया
TMC ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो तो भड़के ओवैसी, कहा- मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र
TMC ने उर्दू में जारी किया मेनिफेस्टो तो भड़के ओवैसी, कहा- मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
इंडिया
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
'कोई कितना बड़ा भी गुंडा क्यों न हो...', कूचविहार में PM मोदी की हुंकार, कहा- कट, कमीशन और करप्शन से बंगाल बेहाल
हेल्थ
Sugar Effects On Teeth: क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
क्या चीनी खाने से पीले होते हैं दांत, जानें इससे डायबिटीज के अलावा क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
ट्रेंडिंग
Video: चलती ट्रेन बनी ‘मूविंग बारात’! शादी के लिए परिवार ने बुक किया पूरा कोच, डांस-गाने से गूंजा रेलवे डिब्बा
चलती ट्रेन बनी ‘मूविंग बारात’! शादी के लिए परिवार ने बुक किया पूरा कोच, डांस-गाने से गूंजा रेलवे डिब्बा
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget