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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए सड़कों पर उतरे युवा, बैरिकेडिंग ने छात्रों को संसद तक पहुंचने से रोका

Delhi News: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए सड़कों पर उतरे युवा, बैरिकेडिंग ने छात्रों को संसद तक पहुंचने से रोका

Delhi News In Hindi: दिल्ली के ली मेरिडियन होटल से आज शुरू हुए ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रोटेस्ट में हजारों युवा शामिल हुए हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, जामिया मिल्लिया के युवा हैं.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 30 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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संसद का बजट सत्र पहले से ही गरमाया हुआ है और वहीं आज (30 मार्च) संसद की सड़कों पर एक बार फिर युवा आवाजें गूंज उठीं है. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर संविधान सुरक्षा सपोर्ट ग्रुप ने देशभर से छात्रों को दिल्ली बुलाया था. दिल्ली के ली मेरिडियन होटल से शुरू हुए आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में हजारों युवा शामिल हुए, जो आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, जामिया मिल्लिया जैसे संस्थानों से आए हैं.

'संसद में जो लोग चुने हैं, वे हमारी बात सुनें'- जनरल सेक्रेटरी

युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी पहले से ही पूरी तैयारी की हुई थी. दिल्ली पुलिस ने पूरा इलाका छावनी में बदल दिआ था और संसद भवन पहुंचने से काफी पहले ही दो लेयर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहीं आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गईं थी, ताकि कोई भी छात्र संसद परिसर की ओर न बढ़ पाए.

संविधान सुरक्षा सपोर्ट के जनरल सेक्रेटरी नवीन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि, 'हमारा सिर्फ इतना कहना है कि संसद में जो लोग चुने हुए हैं, वे हमारी बात तो सुन लें. हम देश के युवा हैं और यहां की आबादी  का लगभग 50 फीसदी हम जैसे युवा ही हैं. अगर हमारी बात अनसुनी रह गई तो फिर आखिर किसकी सुनी जाएगी? हमारी मांग साफ है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से जल्द लागू हो. बार-बार चुनावों की वजह से जो आर्थिक संकट पैदा होता है, वन नेशन आने इलेक्शन से उस होने वाले आर्थिक संकट पर लगाम लग जाएगी.'

'300 से ज्यादा सांसद, हमें लिखित समर्थन दे रहे हैं'

जेपीसी रिपोर्ट में हो रही देरी पर नवीन ने कहा कि, 'हमें इस देरी से कोई मतलब नहीं हम जेपीसी कमेटी से मिल चुके हैं. हमने लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है और 300 से ज्यादा सांसदों से भी बात हो चुकी है और ये सब सांसद हमें लिखित समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें अंदर पास करने में क्या दिक्कत आ रही है? हमने देश भर के युवाओं के सुझाव भी जेपीसी को सौंप दिए हैं.'

वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर नवीन ने साफ कहा, '2019 के चुनाव याद कर लीजिए. जब ओडिशा और लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन ओडिशा में बीजेडी का मुख्यमंत्री बन गया था. विपक्ष को किसी भी मुद्दे का सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए.

अगर तथ्य हैं तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए. संसद में पॉलिसी मेकर बैठे हैं. हमने 545 सांसद चुने हैं, वे इसी काम के लिए हैं और ये कहना कि राज्यों की ताकत खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है. 1951 से 1967 तक तो देश में एक साथ चुनाव होते थे, उस वक्त किसी राज्य की ताकत तो खत्म नहीं हुई थी.'

'हर चुनाव में जो फंड बचेगा, उसे शिक्षा मंत्रालय को दिया जाए'

मार्च में शामिल एक और अन्य छात्र ने एबीपी न्यूज को बताया कि, 'हर चुनाव में जो फंड बच जाएगा, हमारी मांग है कि उसे शिक्षा मंत्रालय को दिया जाए ताकि शिक्षा का सही विकास हो सके. हम साफ कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू किया जाए. जेपीसी भी बन चुकी है और लेकिन जब तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे.'

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 30 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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Delhi Protest DELHI NEWS
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