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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की जलकर मौत, मरने से पहले पत्नि और सास पर लगाए आरोप

दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की जलकर मौत, मरने से पहले पत्नि और सास पर लगाए आरोप

Delhi News In Hindi: दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके के जहांगीरपुरी में युवक की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई है. युवक उत्तम नगर से अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था. पुलिस मामले की जांच में जुटी.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 19 May 2026 11:24 AM (IST)
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दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई है. युवक अपने ससुराल अपनी पत्नि को लेने गया था, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी जान ले ली. युवक ने मरने से पहले अपनी पत्नी और सास पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और युवक की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है. 

यह मामला दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके के जहांगीरपुरी का है, जहां युवक की संदिग्ध हालत में जलकर मौत हो गई है. युवक उत्तम नगर से अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था. चश्मदीदों के मुताबिक युवक जलती हालत में चौथी मंजिल से नीचे आया. युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और सास से विवाद हो गया और फिर दोनों ने उसपर ज्वलनशील प्रदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया.

पत्नी और सास पर लगाया आरोप

युवक की चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश की. जानकारी के अनुसार, मरने से पहले युवक ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया था. घर के मालिक ने इस मामले पर जानकारी देते बताया कि बुरी तरह जलने के बाद पीड़ित ने अपनी पत्नी और सास पर उसे आग लगाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसमें दूसरे लोग भी शामिल थे, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.  हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए उसकी पत्नी और सास को हिरासत में लिया है.  

जांच में जुटी पुलिस

घटना स्थल पर चौथी मंजिल से गली तक जले हुए अवशेष मिले. इस मामले में पुलिस, क्राइम ब्रांच और FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए है. वहीं, पत्नी और सास का दावा है कि युवक खुद अपने साथ तेल और फिनाइल लेकर आया था. आरोपियों के मुताबिक गेट नहीं खुलने पर युवक ने पहले फिनाइल पी और फिर खुद को आग लगा ली. पुलिस ने पत्नी और सास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या वास्तव में हत्या है या आत्महत्या का मामला है. जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी. 

 

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Published at : 19 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Delhi Crime MURDER SUICIDE DELHI
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