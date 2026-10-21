Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: दुर्गा विसर्जन के दौरान पोस्ट पर कमेंट से विवाद, नाबालिग की बेरहमी से हत्या

दिल्ली: दुर्गा विसर्जन के दौरान पोस्ट पर कमेंट से विवाद, नाबालिग की बेरहमी से हत्या

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर फिर से भीड़ में मास्क लगाकर शामिल हो गए और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद विसर्जन में अफरा-तफरी मच गई.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 21 Oct 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से दुर्गा विसर्जन के दौरान दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर हुए विवाद में मास्क पहने हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर दी, जिसमें 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में चार नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है.

मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के FP ब्लॉक पीतमपुरा का है. कल शाम इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था. DJ की धुन पर सैकड़ों लोग नाचते-गाते हुए विसर्जन में शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी भीड़ में मास्क पहनकर 4 से 5 लड़के शामिल हो गए. बताया जा रहा है कि हमलावरों का पहले से ही आशु नाम के युवक से इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर विवाद चल रहा था. विसर्जन के दौरान मौका पाते ही हमलावरों ने आशु को घेर लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया.

भीड़ में मास्क पहनकर आए थे आरोपी

आशु पर हमला होता देख उसका दोस्त अरुण बीच-बचाव के लिए आगे आया. अरुण ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उस पर भी ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर फिर से भीड़ में मास्क लगाकर शामिल हो गए और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद विसर्जन में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को खून से लथपथ हालत में पास के अस्पताल में पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने अरुण को मृत घोषित कर दिया.

परिवार में कोहराम

मृतक नाबालिग की पहचान अरुण के रूप में हुई है. अरुण 9वीं कक्षा में पढ़ता था. परिजनों के मुताबिक अरुण शाम को घर से दुर्गा विसर्जन देखने के लिए निकला था. उसे क्या पता था कि दोस्त की जान बचाने की कोशिश में उसकी खुद की जान चली जाएगी. परिवार में अरुण की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है.

सभी आरोपी नाबालिग

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना मौर्य एंक्लेव को FP ब्लॉक में चाकूबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय पूछताछ के आधार पर हमलावरों की पहचान कर ली. पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी नाबालिग हैं और एक ही इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
पुलिस ने सौरव-रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाने की मांग की, फैसला सुरक्षित
पुलिस ने सौरव-रांका की ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ाने की मांग की, फैसला सुरक्षित
दिल्ली NCR
सीलमपुर में सीगरेट पीने के विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार
सीलमपुर में सीगरेट पीने के विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-1 के प्रतिबंध हुए लागू, AQI का स्तर 'खराब'
दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-1 के प्रतिबंध हुए लागू, AQI का स्तर 'खराब'
दिल्ली NCR
सीलमपुर के पार्क में सिगरेट पीने पर युवक की हत्या, दो नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार
सीलमपुर के पार्क में सिगरेट पीने पर युवक की हत्या, दो नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़: शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, जांच के लिए गठित की SIT
कोलकाता पूजा पंडाल भगदड़: शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, जांच के लिए गठित की SIT
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
राजस्थान
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget