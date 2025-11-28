दिल्ली की यमुना में अब दौड़ेगा क्रूज, नए साल पर राजधानी में टूरिज्म को मिलेगी रफ्तार

दिल्ली में जल्द ही यमुना नदी पर क्रूज़ चलने का सपना हकीकत बनने जा रहा है. सूत्रों से मिलने वाली जानकारी के मुताबिक, यमुना क्रूज सेवा अब फरवरी 2026 तक शुरू हो सकती है. हालांकि, अंतिम तारीख तैयारियों के पूरा होने पर निर्भर करेगी. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और रेखा गुप्ता सरकार के संबंधित मंत्री इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं.

दरअसल, इस क्रूज़ सेवा को नवंबर 2025 में शुरू करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी काम और बुनियादी ढांचे की तैयारी समय पर पूरी नहीं हो पाई. इसी वजह से लॉन्च की तारीख आगे बढ़ा दी गई है.

शुरुआत में क्रूज़ को यमुना के एक विशेष रूप से विकसित 6 से 8 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाया जाएगा. यह यमुना का वह हिस्सा है, जहां पानी की गुणवत्ता बाकी हिस्सों के मुकाबले बेहतर है, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे.

क्रूज का संभावित रूट

क्रूज की शुरुआत वजीराबाद बैराज के पास सोनिया विहार पुस्ता से होगी. वहीं, फिलहाल, के लिए एंड पॉइंट: जगतपुर शनि मंदिर के पास बनाया गया है. यह प्रोजेक्ट दिल्ली में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.