दिल्ली के यमुना बाजार में 310 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस, बाढ़ खतरे का हवाला

दिल्ली के निगम बोध घाट स्थित यमुना बाजार इलाके में रहने वाले करीब 310 परिवारों को दिल्ली प्रशासन की ओर से कॉलोनी खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जारी किया गया है.

प्रशासन का कहना है कि यह पूरी बस्ती यमुना के फ्लड प्लेन यानी ओ-जोन क्षेत्र में बसी हुई है, जो डीडीए की जमीन मानी जाती है. हर साल यमुना में बाढ़ आने पर सबसे पहले यही इलाका जलमग्न हो जाता है.

बाढ़ के खतरे को देखते हुए खाली कराई जा रही कॉलोनी

नोटिस में कहा गया है कि इस इलाके में लगातार बाढ़ आने से लोगों की जान, पशुओं और संपत्ति को गंभीर खतरा बना रहता है. साथ ही हर साल राहत और पुनर्वास कार्यों में सरकार को भारी संसाधन और खर्च उठाना पड़ता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने इसे संभावित आपदा जोखिम वाला क्षेत्र मानते हुए लोगों को 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) और पुरानी दिल्ली के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शशिपाल डबास द्वारा जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि लोग स्वेच्छा से अपने घर और सामान हटा लें, अन्यथा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अतिक्रमण हटाने और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, यह नोटिस आपके विरुद्ध लागू कानूनों के तहत की जा सकने वाली किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के अधिकार को प्रभावित किए बिना जारी किया गया है. यह नोटिस जन सुरक्षा और आपदा जोखिम को कम करने के हित में जारी किया गया है.

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लोगों में नोटिस के बाद चिंता और नाराजगी का बना हुआ माहौल

जानकारी के अनुसार, कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने इस नोटिस का विरोध किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन डीडीए की है और इस मामले में उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है. उनका आरोप है कि जब मामला अदालत में लंबित है तो दिल्ली सरकार इस तरह का नोटिस कैसे जारी कर सकती है. इलाके के लोगों में नोटिस के बाद चिंता और नाराजगी का माहौल बना हुआ है.

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