दिल्ली में फिर बढ़ी पिंक टिकट की समय सीमा, जानें कब तक बढ़ी डेडलाइन?

दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करने वाली महिलाओं को फिलहाल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के बिना भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी. पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था को अब 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य होगा.

दरअसल, 1 अक्टूबर से पिंक स्मार्ट कार्ड को मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य किए जाने के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में महिलाओं को परेशानी हुई. जिन महिला यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं था, उन्हें सामान्य टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ी. इसके बाद महिलाओं की शिकायतों और परेशानी को देखते हुए उसी दिन दोपहर में बस ड्राइवरों और परिचालकों को पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए.

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10 अक्टूबर तक कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगी सुविधा

फिलहाल 10 अक्टूबर तक किसी पात्र महिला यात्री को सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होने के कारण मुफ्त यात्रा से वंचित नहीं किया जाएगा. हालांकि, पहले महिला यात्री से स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा. कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें पिंक टिकट जारी किया जाएगा.

इसके बाद स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा

10 अक्टूबर के बाद मुफ्त यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित हो जाएगी. बस में चढ़ने पर महिला यात्री को अपना वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा. कार्ड नहीं होने पर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी और निर्धारित किराया देना पड़ेगा.

बसों और डिपो में जागरूकता अभियान

डीटीसी ने डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय अधिकारियों, परिचालकों और प्रवर्तन कर्मचारियों को नई समयसीमा की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. बसों और डिपो में उद्घोषणाओं के जरिए महिलाओं को व्यवस्था में होने वाले बदलाव के बारे में बताया जाएगा. परिचालकों से महिला यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने और कार्ड से जुड़ी जानकारी देने को भी कहा गया है.

10 अक्टूबर से पहले कार्ड बनवाने की अपील

डीटीसी ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और निर्धारित वितरण केंद्रों से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पहले ही प्राप्त कर लें. 10 अक्टूबर के बाद बिना वैध कार्ड यात्रा करने वाली महिलाओं को सामान्य यात्रियों की तरह किराया देना होगा.

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