Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में फिर बढ़ी पिंक टिकट की समय सीमा, जानें कब तक बढ़ी डेडलाइन?

दिल्ली में फिर बढ़ी पिंक टिकट की समय सीमा, जानें कब तक बढ़ी डेडलाइन?

दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में पिंक टिकट से मुफ्त यात्रा की सुविधा 10 अक्टूबर तक मिलेगी. इसके बाद मुफ्त सफर के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों से सफर करने वाली महिलाओं को फिलहाल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के बिना भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी. पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था को अब 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य होगा.

दरअसल, 1 अक्टूबर से पिंक स्मार्ट कार्ड को मुफ्त यात्रा के लिए अनिवार्य किए जाने के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में महिलाओं को परेशानी हुई. जिन महिला यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं था, उन्हें सामान्य टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ी. इसके बाद महिलाओं की शिकायतों और परेशानी को देखते हुए उसी दिन दोपहर में बस ड्राइवरों और परिचालकों को पिंक टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल
दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली NCR
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
दिल्ली NCR
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

यह भी पढ़ें- 'अभी मेंढकों का टाइम है', प्रेमानंद महाराज के समर्थन में बोले अनिरुद्धाचार्य

10 अक्टूबर तक कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगी सुविधा

फिलहाल 10 अक्टूबर तक किसी पात्र महिला यात्री को सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं होने के कारण मुफ्त यात्रा से वंचित नहीं किया जाएगा. हालांकि, पहले महिला यात्री से स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा. कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें पिंक टिकट जारी किया जाएगा.

इसके बाद स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा

10 अक्टूबर के बाद मुफ्त यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह स्मार्ट कार्ड आधारित हो जाएगी. बस में चढ़ने पर महिला यात्री को अपना वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करना होगा. कार्ड नहीं होने पर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी और निर्धारित किराया देना पड़ेगा.

बसों और डिपो में जागरूकता अभियान

डीटीसी ने डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय अधिकारियों, परिचालकों और प्रवर्तन कर्मचारियों को नई समयसीमा की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं. बसों और डिपो में उद्घोषणाओं के जरिए महिलाओं को व्यवस्था में होने वाले बदलाव के बारे में बताया जाएगा. परिचालकों से महिला यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने और कार्ड से जुड़ी जानकारी देने को भी कहा गया है.

10 अक्टूबर से पहले कार्ड बनवाने की अपील

डीटीसी ने महिला यात्रियों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और निर्धारित वितरण केंद्रों से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पहले ही प्राप्त कर लें. 10 अक्टूबर के बाद बिना वैध कार्ड यात्रा करने वाली महिलाओं को सामान्य यात्रियों की तरह किराया देना होगा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Ncr News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल
दिल्ली में जर्जर मकान गिरने से मौत पर कांग्रेस हमलावर, देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली-NCR में बदला मौसम, धूप निकलने से बढ़ने लगी गर्मी
दिल्ली NCR
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
30 लाख लूटने को रची झूठी कहानी, कैश कलेक्शन कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड
दिल्ली NCR
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
दिल्लीः CM रेखा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें! इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
फिर संसद मार्ग थाने पहुंचे सौरव दास, बैरिकेड पर चढ़े, कर दी बड़ी मांग
बिहार
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से पहला ODI खेलेगी टीम इंडिया, हार्दिक पांड्या की जगह खेलेगा ये सूरमा
बॉलीवुड
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
'भारत में अब पहले जैसी शांति महसूस नहीं होती', संजय दत्त का बयान वायरल
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
एग्रीकल्चर
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
एक ही पौधे में उगाएं आलू और टमाटर, जानें कैसे होती है ऐसी खेती?
फूड
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
घर पर बनाएं कटहल के कोफ्ते की सब्जी, उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे लोग
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget