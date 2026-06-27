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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: फर्जी गैस कनेक्शन के मैसेज से महिला हुई साइबर ठगी का शिकार, मिनटों में उड़ाए 2.64 लाख रुपये

दिल्ली: फर्जी गैस कनेक्शन के मैसेज से महिला हुई साइबर ठगी का शिकार, मिनटों में उड़ाए 2.64 लाख रुपये

Delhi News In Hindi: दिल्ली की एक महिला के लिए भारी पड़ा मोबाइल पर गैस कनेक्शन बंद होने का मैसेज खोलना. साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर एक APK फाइल भेजी और फाइल भेजते ही बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ गए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 27 Jun 2026 10:38 AM (IST)
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अगर आपके मोबाइल पर भी गैस कनेक्शन बंद होने का मैसेज आए और किसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाए तो सावधान हो जाइए. ऐसा ही एक फर्जी मैसेज दिल्ली की एक महिला के लिए भारी पड़ गया. महिला ने जैसे ही दिए गए नंबर पर संपर्क किया .साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर एक APK फाइल भेजी. फाइल डाउनलोड करते ही ठगों ने मोबाइल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बैंक खाते व क्रेडिट कार्ड से करीब 2.64 लाख रुपये उड़ा दिए गए.

महंगे मोबाइल और कार खरीदकर ठगी की रकम लगाई ठिकाने

जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक से निकाली गई रकम सीधे अपने खाते में नहीं डालते थे. ठगी के पैसों से ऑनलाइन महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, गिफ्ट कार्ड और दूसरी कीमती चीजें खरीदते थे. बाद में इन्हें सस्ते दामों पर बेचकर नकदी बना लेते थे, ताकि पुलिस उनकी असली कमाई तक न पहुंच सके.

साइबर सेल ने मोबाइल फोन के IMEI नंबर, डिलीवरी एड्रेस और डिजिटल ट्रेल खंगाली. जांच के दौरान शाहीन बाग के एक फर्जी पते से अहम सुराग मिला.यहां काम करने वाला एक युवक साइबर ठगों के लिए पार्सल रिसीव कर कमीशन के बदले कोलकाता भेजता था. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कोलकाता और झारखंड में छापेमारी कर गिरोह के चार अहम सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

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चार हिस्सों में बंटा था पूरा साइबर गैंग

पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई छोटा-मोटा गिरोह नहीं, बल्कि पूरी तरह संगठित नेटवर्क था. एक टीम फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को झांसे में लेती थी. दूसरी टीम APK फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों से पैसे निकालती थी. तीसरी टीम ऑनलाइन खरीदा गया सामान अलग-अलग जगहों से रिसीव करती थी. जबकि चौथी टीम उन सामानों को बेचकर ठगी की रकम को सफेद करने का काम करती थी.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, सोने के सिक्के व अन्य सोने के आभूषण, चांदी का सिक्का, 50 हजार रुपये सके नकद और ठगी के पैसों से खरीदी गई एक टाटा हैरियर कार बरामद की है. बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों और देशभर में की गई ठगी के मामलों का खुलासा हो सकता है.

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Published at : 27 Jun 2026 10:38 AM (IST)
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