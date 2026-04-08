हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

महिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में महिला की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में समय बहुत अहम है, अगर देरी हुई तो स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो सकती है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 08 Apr 2026 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित (फ्रीज़) रखने की अनुमति देने के लिए एक महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इस मामले ने प्रजनन अधिकार, सहमति और मेडिकल एथिक्स को लेकर नई बहस छेड़ दी है. महिला के पति साल 2025 से कोमा में हैं और इस समय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद गंभीर है और वे लाइफ सपोर्ट पर हैं. ऐसे में महिला चाहती है कि उसके पति का स्पर्म सुरक्षित रख लिया जाए ताकि भविष्य में वह उनके बच्चे को जन्म दे सके.

याचिका में मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव 

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में महिला की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में समय बहुत अहम है. अगर देरी हुई तो स्पर्म की गुणवत्ता खराब हो सकती है और महिला के लिए अपने पति के बच्चे की मां बनने का मौका खत्म हो सकता है. याचिका में यह भी सुझाव दिया गया है कि एक मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, जो यह तय करे कि मरीज की हालत को देखते हुए स्पर्म निकालने की प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से की जा सकती है या नहीं. 

क्या है सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल?

डॉक्टरों के मुताबिक इस प्रक्रिया को सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल कहा जाता है. इसमें एक पतली सुई के जरिए टेस्टिस से स्पर्म निकाला जाता है और फिर उसे माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. बाद में इसे IVF जैसी तकनीक से इस्तेमाल किया जा सकता है.

दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया कानूनी सवाल 

दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कानूनी पेच भी हैं. ऐसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के मुताबिक स्पर्म के इस्तेमाल और संरक्षण के लिए पति-पत्नी दोनों की सहमति जरूरी होती है. लेकिन यहां पति कोमा में होने की वजह से अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके सुरक्षित रखे गए स्पर्म से बच्चे के जन्म से जुड़े मामलों पर कुछ न्यायिक विचार हो चुका है, लेकिन जब व्यक्ति जीवित हो और बेहोश या अक्षम स्थिति में हो ऐसे मामले बेहद दुर्लभ और जटिल माने जाते हैं.

केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे सावधानी से जांचा जा रहा है. क्योंकि इसका असर मौजूदा कानूनों पर भी पड़ सकता है.

और पढ़ें
Published at : 08 Apr 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Sperm DelhI High Court DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
महिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
महिला ने कोमा में पड़े पति का स्पर्म सुरक्षित रखने की मांग की, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
दिल्ली NCR
मेट्रो-RRTS के पास 'वॉक-टू-वर्क', नई TOD पॉलिसी से FAR 100% हुआ, बनेंगे ज्यादा फ्लैट
मेट्रो-RRTS के पास 'वॉक-टू-वर्क', नई TOD पॉलिसी से FAR 100% हुआ, बनेंगे ज्यादा फ्लैट
दिल्ली NCR
Delhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने GST ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने GST ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, कई अधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद
दिल्ली NCR
Delhi Rains: रातभर झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, AQI खिसका, इन इलाकों में जमकर हुई बरसात
रातभर झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार, AQI खिसका, इन इलाकों में जमकर हुई बरसात
Advertisement

वीडियोज

UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Bharat Ki Baat: क्या ईरान लेगा बदला, ट्रंप को लगेगा बड़ा झटका ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
ईरान की गुहार से हुआ सीजफायर, अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले- तेहरान की बड़ी हार, सिर्फ 10% ताकत का इस्तेमाल
बिहार
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? बिहार के अगले CM के लिए तेजप्रताप यादव ने इन्हें किया सपोर्ट
आईपीएल 2026
1st Innings Highlights: गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
गुजरात ने दिल्ली को धोया, बना डाले 210 रन; बटलर-गिल-सुंदर ने मचाया कोहराम
बॉलीवुड
Salman Khan Video: सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
सलमान खान का एयरपोर्ट पर दिखा स्वैग, चश्मा लगाए डैशिंग अवतार वायरल
विश्व
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
US Iran War LIVE: सीजफायर पर बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे जेडी वेंस? ट्रंप ने ईरान के मसले पर क्या कहा
विश्व
Explained: US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश? एक्सपर्ट्स से जानें
US-ईरान जंग खत्म लेकिन जख्म गहरे! कितने समय में फिर खड़े हो पाएंगे जंग में शामिल देश?
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
पुराना फोन अब बनेगा घर का सिक्योरिटी गार्ड! ऐसे बनाएं फ्री CCTV कैमरा
एग्रीकल्चर
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
लाल सोने से कम नहीं है ये वाला पपीता, 8 महीने में शुरू होगी कमाई, तगड़े प्रॉफिट के लिए ऐसे करें बुवाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget