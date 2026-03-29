दिल्ली: मां के अवैध संबंध का शक और बेटे का खूनी खेल! युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 28 मार्च को सामने आए एक सनसनीखेज वारदात में केवल शक के आधार पर 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हैरान करने वाली बात ये है कि ये हत्या करने वाला आरोपी महज 18 साल का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह घटना आपसी रिश्तों में शक और विवाद के चलते हुई. पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

क्यों उतारा शख्स को मौत के घाट?

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो मदनगीर का रहने वाला था. वह एक महिला के साथ पश्चिम विहार से निहाल विहार की ओर जा रहा था. इसी दौरान बाइक सवार 18 वर्षीय आरोपी रोहित ने उन्हें रोका और अमन पर चाकू से हमला कर दिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हमले के पीछे आरोपी को अपनी मां और अमन के बीच कथित संबंध होने का शक बताया जा रहा है.

घायल अमन की अस्पताल में मौत

जानकारी के अनुसार, हमले के बाद अमन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना की सूचना मृतक के भाई सुमित ने दोपहर 2 बजकर 27 मिनट पर पीसीआर को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने जानकारी दी है कि मामले में सभी पहलुओं के आधार पर जांच की जाएगी.

आरोपी गिरफ्तार, हथियार की तलाश जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निहाल विहार निवासी आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है. अधिकारियों के अनुसार वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.