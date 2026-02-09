दिल्ली में फरवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, दो-तीन दिनों में फिर गिरेगा तापमान, IMD का अपडेट

देश की राष्ट्रीय राजधानी के मौसम में बदलाव नजर आया है. दिल्ली में सोमवार (9 फरवरी) को फरवरी का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा. अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है. मौसम विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगले दो-तीन दिनों में तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है. इस बीच, रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में मामूली सुधार हुआ था, जब यह 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज किया गया था. अब फिर से खराब कैटेगरी में फिसल गया है.

दिल्ली में कहां कितना रहा तापमान?

राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत के बराबर है. स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, पालम में अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 25.0 डिग्री सेल्सियस, रिज में 25.3 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इन स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.8 डिग्री सेल्सियस, 9.4 डिग्री सेल्सियस, 10.8 डिग्री सेल्सियस और 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

तापमान में इजाफे की क्या वजह?

स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने बताया कि तापमान में हालिया इजाफा हवा के पैटर्न में बदलाव की वजह से हुई है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चल रही हैं, जो अपेक्षाकृत गर्म हैं, और हवा की गति भी कम हो गई है, जिससे तापमान बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट की उम्मीद है, और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

हालांकि, उन्होंने कहा कि दो से तीन दिनों के बाद तापमान गिरकर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय से आने वाली ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं इस क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देंगी.

दिल्ली में 10 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार (10 फरवरी) की सुबह धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सोमवार शाम 5 बजे 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 249 था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. रविवार को वायु गुणवत्ता 189 थी, जो 'मध्यम' श्रेणी में थी, और इस बार इसमें गिरावट दर्ज की गई है.

12 फरवरी तक दिल्ली की हवा में सुधार नहीं!

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता 12 फरवरी तक 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है. सुबह 9 बजे एक्यूआई 216 दर्ज किया गया, जो भी 'खराब' श्रेणी में है.

सीपीसीबी के समीर ऐप से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 25 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही, जबकि 12 केंद्रों पर 'मध्यम' एक्यूआई दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'अत्यंत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.