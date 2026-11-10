दिल्ली का मौसम: आज छाए रहेंगे हल्के बादल, बढ़ेगी ठंड, AQI भी चिंताजनक

दिल्ली-एनसीआर में भी वायु प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है. राजधानी में गुलाबी ठंड बढ़ने के साथ सुबह और रात में मौसम में ठंडक बढ़ रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI आज मंगलवार (10 नवंबर) को सुबह 6 बजे 311, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. कुछ इलाकों में ये 400 के पार बना हुआ है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनसार, सोमवार (9 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 1.1 डिग्री की गिरावट के साथ 30 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक है. वहीं, सबसे कम अधिकतम तापमान पूसा में 27.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. शहर में नमी का स्तर 63 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.

विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (10 नवंबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय धूप खिलेगी. शहर का अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-16 डिग्री के बीच रहने वाला है. दिन के दौरान राजधानी में पूर्व दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी. वहीं, सुबह और शाम के समय में हल्का कोहरा और धुंध के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं मिल रहे.

शहर के किन इलाकों में कितना AQI?

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली में सबसे अधिक AQI चांदनी चौक में 400 दर्ज किया गया जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. इसके बाद पूसा में AQI 398, डीयू नॉर्थ कैंपस में 376 और बुराड़ी में 364 दर्ज किया गया. कई इलाकों में अभी भी 300 के पार AQI बना हुआ है. वहीं, AQI.in के आंकड़ो के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 386 दर्ज किया गया. इस दौरान हवा में PM₂.₅ का स्तर 270 µg/m³ और PM₁₀ का स्तर 294 µg/m³ है, जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार सुरक्षित सीमा से कई गुणा अधिक हैं. इन प्रदूषक कणों का स्तर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी बिमार कर सकता है. वहीं, गंभीर बिमारी से जूझ रहे लोगों की तकलीफें बढ़ा सकता है. ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है.

पिछले 24 घंटों में तापमान में बदलाव नहीं

दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है, जबकि कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.