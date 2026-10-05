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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

दिल्ली में आज गर्मी का असर जारी रहेगा और तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है. बारिश की संभावना कम है, लेकिन 6 अक्टूबर से मौसम बदलने और हल्की बारिश के आसार हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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दिल्ली में अक्टूबर का महीना शुरू होने के बावजूद गर्मी से अभी राहत नहीं मिली है. सोमवार (5 अक्टूबर) को दिल्ली में दिनभर मौसम साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के करीब रहने की संभावना है. सुबह के समय मौसम थोड़ा आरामदायक रहेगा, लेकिन दोपहर में तेज धूप के चलते गर्मी महसूस होगी.

आज सुबह दिल्ली में तापमान करीब 26 से 27 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. आसमान मुख्य रूप से साफ है और फिलहाल बारिश जैसी स्थिति नहीं दिख रही है. दिन चढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ेगा.

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान था, जबकि कुछ मौजूदा पूर्वानुमान इसे 37 डिग्री तक पहुंचा रहे हैं.

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दोपहर में बढ़ेगी गर्मी

दोपहर के समय दिल्लीवासियों को तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है. ऐसे में खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने पर गर्मी ज्यादा परेशान कर सकती है. सुबह और शाम के मुकाबले दोपहर में मौसम ज्यादा गर्म महसूस होगा.

5 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश की संभावना कम है और दिन मुख्य रूप से सूखा रहने का अनुमान है. हालांकि, मौसम में बदलाव की शुरुआत 6 अक्टूबर से हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 6 से 8 अक्टूबर के बीच हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है. 7 अक्टूबर को बारिश का दायरा कुछ ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली की हवा ने बढ़ाई चिंता

मौसम के साथ दिल्ली की हवा भी चिंता बढ़ा रही है. सोमवार को कुछ इलाकों में AQI 155 के आसपास दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. PM2.5 का स्तर भी करीब 155 और PM10 करीब 102 दर्ज किया गया. खराब हवा के कारण बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे-धीरे नीचे आने की संभावना है. 6 अक्टूबर को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री, जबकि इसके बाद 32 से 33 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश होने पर राजधानी में गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 05 Oct 2026 06:55 AM (IST)
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