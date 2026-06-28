दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल-बेहाल, सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान; जानें IMD का अपडेट
Delhi Weather Update: मौसम विभाग की 28 जून 2026 सुबह 08:30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जून को रिज में सबसे अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.
जून का महीना अब समाप्त होने की ओर है, लेकिन लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है. दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू करती है, दिल्ली में लोग जून महीने में भी उमस भरी गर्मी से हाल-बेहाल हैं. दिल्ली में 28 जून को तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है.
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का असर लगातार बना हुआ है. मौसम विभाग की 28 जून 2026 सुबह 08:30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जून को रिज में सबसे अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा रहा. वहीं पालम में 41.6 (+3.5), सफदरजंग में 41.3 (+4.1), लोधी रोड में 40.8 (+3.4) और आयानगर में 40.5 (+3.3) डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त
सामान्य से अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान
वहीं, 28 जून की सुबह न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ. सफदरजंग में 31.1 डिग्री जो सामान्य से 3.2 ज्यादा है, पालम में 30.0 (+2.5), लोधी रोड में 30.2 (+2.5), रिज में 28.7 (+2.9) और आयानगर में 29.0 डिग्री (+1.7) रिकॉर्ड किया गया. IMD के द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान सुबह 08:30 बजे तक दिल्ली-एनसीआर के किसी भी प्रमुख केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम
आईएमडी के मुताबिक, सोमवार 29 जून को मौसम बदलने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके साथ ही सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इसी तरह 30 जून को अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार 30 जून को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार (1 जुलाई) को तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसी तरह गुरुवार (2 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र