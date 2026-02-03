पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है. राजधानी की सुबह आज भी कुछ ऐसी ही हुई. वहीं लगभग पूरे दिल्ली-एनसीआर में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में बेहद कम विजिबिलिटी दर्ज की गई है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि AQI 273 के स्तर पर बना हुआ है.

बीते 24 घंटे में क्या रहा दिल्ली का हाल?

दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे के दौरान घना कोहरा छाया रहा. सोमवार को दिनभर धूप नहीं निकली और ठंडी हवाएं करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहीं. मौसम विभाग के अनुसार कोहरे का असर अभी कम होने वाला नहीं है. आज भी सुबह के समय दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बेहद घना कोहरा छा सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोहरे की तीव्रता के चलते दृश्यता बेहद कम रहेगी. यही वजह है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को खासतौर पर सुबह और देर रात के समय यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि सड़क और हवाई यातायात दोनों पर इसका असर पड़ सकता है.

तापमान और विजिबिलिटी की स्थिति

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय घना कोहरा होने से विजिबिलिटी काफी कम रहने की आशंका है. इसी वजह से वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट के इस्तेमाल की सलाह दी गई है.

IMD ने 8 फरवरी तक के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. इसमें फिलहाल किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं, लेकिन कोहरा लगातार बना रहेगा. ठंडी हवाओं के चलते सर्दी का असर बरकरार रहेगा और सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ सकती है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी इलाकों में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे. पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी की रात और दूसरा 5 फरवरी की रात को प्रभावी होगा. 2 और 3 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात संभव है, जबकि 6 और 7 फरवरी को कई इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई गई है. इसके असर से अगले दो दिनों में उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है.