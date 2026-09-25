गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?

दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?

दिल्ली में आज गर्मी और उमस परेशान कर सकती है. IMD के मुताबिक 26 सितंबर से बारिश के आसार हैं, जबकि 27-28 सितंबर को बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Sep 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बाद राजधानी में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज 25 सितंबर को दिल्ली में मौसम मुख्य रूप से गर्म और आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला है. हालांकि, 26 सितंबर से बारिश बढ़ सकती हैं.

IMD के मुताबिक, 25 सितंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. दिनभर आसमान में हल्के से आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज बारिश की कोई खास संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए आज किसी तरह की चेतावनी भी जारी नहीं की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली NCR
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
दिल्ली NCR
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब

दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा

सुबह के समय हवा में नमी काफी ज्यादा रहने का अनुमान है. IMD के आंकड़ों के अनुसार सुबह सापेक्षिक आर्द्रता करीब 90 फीसदी और शाम को करीब 60 फीसदी रह सकती है. ऐसे में सुबह के वक्त लोगों को गर्मी के साथ उमस भी महसूस हो सकती है.

26 सितंबर से बारिश बढ़ने के आसार

आज भले ही बारिश से राहत रहे, लेकिन शनिवार (26 सितंबर) से मौसम बदल सकता है. IMD के पूर्वानुमान में 26 सितंबर को दिल्ली में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं. कुछ इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है.

27 और 28 सितंबर को बारिश के ज्यादा आसार

मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर को मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 28 सितंबर को भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद 29 सितंबर को मौसम फिर आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला हो सकता है.

दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट

बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र का असर देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है. IMD के अनुसार इस सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

फिलहाल दिल्ली वालों के लिए आज का दिन गर्म और उमस भरा रह सकता है, लेकिन अगले दो-तीन दिनों में बारिश के चलते तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली NCR
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
दिल्ली NCR
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
'पहले जेल में डाला, अब किया जा सकता है मेरा एनकाउंटर', सोनम वांगचुक को सता रहा डर
बिहार
जमुई, समस्तीपुर के बाद अब बांका से लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज
जमुई, समस्तीपुर के बाद अब बांका से लड़की के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल, FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
'आप पर गर्व है सीमा', एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की तीसरी बड़ी ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
विश्व
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
व्हाइट हाउस के बाहर चाइनीज मीडिया और US सीक्रेट सर्विस में भिडंत! वायरल हुआ Video
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget