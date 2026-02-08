देशभर में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है. खास कर उत्तर भारत में, जहां एक तरफ जनवरी में हड्डी गला देने वाली सर्दी दिखाई वहीं फरवरी के एक हफ्ते में ही तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा रही है. दिन में तेज धूप के कारण ठंड से हल्की राहत तो है लेकिन राजस्थान से लेकर झारखंड तक ठंड फिलहाल पूरी तरह से नहीं गई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों के लिए दिल्ली सहित आप पास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है. दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दिन में तेज धूप और शाम को गलन भरी ठंड का सिलसिला जारी है.

राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में सुबह हल्की ठंड के बाद दिन में तेज धूप राहत देती है, लेकिन शाम ढलते ही गलन बढ़ जाती है. IMD के अनुसार इसके पीछे दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार हैं. इनके असर से मैदानी और पहाड़ी इलाकों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली और NCR समेत उत्तर भारत में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड और घना कोहरा परेशानी बढ़ा रहा है. वहीं दोपहर में तेज धूप और हवाओं से तापमान सामान्य से अधिक महसूस हो रहा है.

IMD के अपडेट के अनुसार, 8 फरवरी की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा. जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी के संकेत हैं जिस वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में सर्दी और हल्की गर्मी दोनों का असर दिखता है, जिससे वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

दिल्ली-NCR का तापमान और सावधानी

दिल्ली-NCR में तेज सतही हवाओं और हल्की धुंध की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. प्रदूषण का स्तर अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मौसम बदलाव से कुछ सुधार की उम्मीद है. IMD ने अगले चार दिन संभलकर रहने, ठंड से बचाव और स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है.