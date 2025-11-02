दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट

राजधानी दिल्ली में रविवार को मौसम साफ़ रहने का अनुमान है. दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा. लेकिन बढ़ा हुआ वायु प्रदूषण दिक्कत बढ़ा सकता है. राजधानी का AQI 233 रिकॉर्ड किया गया जोकि खतरनाक श्रेणी में है. दीवाली के बाद से AQI बिगड़ा हुआ है, हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले कुछ कम हुआ है, लेकिन ग्रीन सिग्नल अभी भी नहीं है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सुबह शाम में हल्की ठंड का एहसास होगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है.

नवम्बर का दूसरा ही दिन है, इसलिए अभी सर्दी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह शाम धुंध कोहरे जैसा एहसास देगी. नवम्बर में ज्यादातर कम बारिश होती है लिहाजा अभी वायु प्रदूषण में राहत की उम्मीद कम है.

दिवाली के बाद से नहीं सुधरा AQI

राजधानी में AQI 233 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. PM2.5 का लेवल 228 और PM10 150 पहुंच चुका है. जिस कारण दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है. इसमें बच्चों-बुजुर्गों और सांस रोगियों के लिए बेहद खतरा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दीवाली के बाद से बढ़ा AQI नीचे नहीं आ रहा है. जबकि शुक्रवार को 288 के मुकाबले नीचे आया है आज. AQI सुधारने के लिए सरकार के इंतजाम भी पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं, लिहाजा सावधानी बरतें.

तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान

दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री तक जा सकता है. औसत तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. रविवार को सूर्योदय सुबह 6:34 और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा. सुबह शाम हल्की हवा के चलते सर्दी का एहसास होगा, लेकिन दिन में गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नवम्बर में बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम सूखा रहेगा. सुबह शाम धुंह के चलते कोहरा जैसा दिखेगा. आंकड़ो की मानें तो नवम्बर में औसत 5 से 6 मिमी बारिश होती है. मानसून के बाद इस महीने में प्रदूष्ण बढ़ने की एक बड़ी वजह बारिश का कम होना भी है.

हल्की ठंडक- कोहरे का असर

नवंबर की शुरुआत के साथ हल्का-हल्का सर्दी का असर दिख रहा है. रात में तापमान में 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. हालांकि दिन अभी गर्म हो रहे हैं. लेकिन महीने के अंत तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कड़ाके की सर्दी का असर दिसम्बर में ही देखने को मिलेगा.