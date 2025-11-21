हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में हवा की हालत आज भी खराब, धुंध ने बढ़ाई और मुसीबत, इतना पहुंचा AQI, आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में हवा की हालत आज भी खराब, धुंध ने बढ़ाई और मुसीबत, इतना पहुंचा AQI, आज कैसा रहेगा मौसम?

Delhi News: राजधानी में बीते एक महीने से AQI रेड जोन में ही बना है. आज सुबह 418 रिकॉर्ड किया गया जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.इससे सांस के मरीजों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली शुक्रवार (21 नवंबर) को भी जहरीली हवा की चपेट में है. आज सुबह दिल्ली का AQI 418 तक पहुंच गया है, जो 'हैजर्डस' श्रेणी में आता है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 का स्तर 271 और PM10 का स्तर 355 पहुंचना है. WHO के मुताबिक ये मानकों से बीस गुणा ज्यादा हैं. ये हवा सेहत की लिए बेहद नुकसानदेय है. धुंध ने और मुसीबत खड़ी कर दी है.

आसमान साफ़ होने के साथ सुबह तापमान 15 डिग्री के आसपास है और अधिकतम 26-27 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे जो काफी गंभीर है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 25 से 27 नवम्बर तक हवा सुधरने की उम्मीद है.

AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ

राजधानी में बीते एक महीने से AQI रेड जोन में ही बना है. आज सुबह 418 रिकॉर्ड किया गया जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.इससे सांस के मरीजों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है. एक्सपर्ट इसके लिए हवा में PM2.5 और PM10 को जिम्मेदार बता रहे हैं. हवा की गति बेहद कम रहने से प्रदूषण बढ़ाने वाले कण साफ़ नहीं हो पा रहे.

इसके अलावा पूरे एनसीआर में भी स्थिति काफी खतरनाक है, फरीदबाद में AQI 570, नॉएड में 514,ग्रेटर नोएडा में 458 और गुरुग्राम में 417 दिल्ली से भी बुरा हाल है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 39 स्टेशन में से 38 पर रेड अलर्ट है. वजीरपुर में 447, बावना में 444, जहांगीरपुरी में 442 AQI 400 से ऊपर बना हुआ है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी में एक सप्ताह से अधिक ग्रैप-3 लागू किए हो गए. लेकिन सुधार बिलकुल नहीं दिख रहा.

आज का तापमान, आसमान साफ रहेगा

राजधानी में आज मौसम पूरी तरह साफ़ रहेगा. तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री तक रहने का अनुमान है.  इसके अलाव सुबह शाम धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर रहेगा.

उधर मौसम विभाग की मानें तो अभी प्रदूषित हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद कम है. 22 नवम्बर से हल्की हवाओं में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन पूरी तरह राहत के लिए 25 से 27 नवम्बर तक इन्तजार करना पड़ेगा.

और पढ़ें
Published at : 21 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget