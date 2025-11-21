दिल्ली में हवा की हालत आज भी खराब, धुंध ने बढ़ाई और मुसीबत, इतना पहुंचा AQI, आज कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी दिल्ली शुक्रवार (21 नवंबर) को भी जहरीली हवा की चपेट में है. आज सुबह दिल्ली का AQI 418 तक पहुंच गया है, जो 'हैजर्डस' श्रेणी में आता है. इसकी बड़ी वजह PM2.5 का स्तर 271 और PM10 का स्तर 355 पहुंचना है. WHO के मुताबिक ये मानकों से बीस गुणा ज्यादा हैं. ये हवा सेहत की लिए बेहद नुकसानदेय है. धुंध ने और मुसीबत खड़ी कर दी है.

आसमान साफ़ होने के साथ सुबह तापमान 15 डिग्री के आसपास है और अधिकतम 26-27 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे जो काफी गंभीर है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 25 से 27 नवम्बर तक हवा सुधरने की उम्मीद है.

AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ

राजधानी में बीते एक महीने से AQI रेड जोन में ही बना है. आज सुबह 418 रिकॉर्ड किया गया जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.इससे सांस के मरीजों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है. एक्सपर्ट इसके लिए हवा में PM2.5 और PM10 को जिम्मेदार बता रहे हैं. हवा की गति बेहद कम रहने से प्रदूषण बढ़ाने वाले कण साफ़ नहीं हो पा रहे.

इसके अलावा पूरे एनसीआर में भी स्थिति काफी खतरनाक है, फरीदबाद में AQI 570, नॉएड में 514,ग्रेटर नोएडा में 458 और गुरुग्राम में 417 दिल्ली से भी बुरा हाल है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 39 स्टेशन में से 38 पर रेड अलर्ट है. वजीरपुर में 447, बावना में 444, जहांगीरपुरी में 442 AQI 400 से ऊपर बना हुआ है. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राजधानी में एक सप्ताह से अधिक ग्रैप-3 लागू किए हो गए. लेकिन सुधार बिलकुल नहीं दिख रहा.

आज का तापमान, आसमान साफ रहेगा

राजधानी में आज मौसम पूरी तरह साफ़ रहेगा. तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री तक रहने का अनुमान है. इसके अलाव सुबह शाम धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर असर रहेगा.

उधर मौसम विभाग की मानें तो अभी प्रदूषित हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद कम है. 22 नवम्बर से हल्की हवाओं में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन पूरी तरह राहत के लिए 25 से 27 नवम्बर तक इन्तजार करना पड़ेगा.