नए साल के आगमन के साथ ही दिल्ली एनसीआर को कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया है. इसके साथ ही प्रदूषण के गंभीर स्तर ने लोगों का जीना और मुश्किल कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि 3 जनवरी से तापमान में और गिरावट आ सकती है. फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि तापमान स्थिर बना हुआ है. IMD के अनुसार यह बदलाव नए साल के जश्न और प्लानिंग पर सीधे असर डाल सकता है.

दिल्ली-NCR का मौसम पूर्वानुमान, कहां-कहां शीतलहर

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में तापमान में कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी. दिन का तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 1 और 2 जनवरी को थोड़ा बढ़ सकता है. हालांकि शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यह केवल आइसोलेटेड यानी कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित रहेगी. पूरे क्षेत्र में व्यापक शीतलहर की स्थिति फिलहाल नहीं बनेगी.

हवाएं, कोहरा और AQI का बुरा हाल

दिल्ली एनसीआर में 2 जनवरी तक करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत घने कोहरे की संभावना नहीं जताई गई है. 28 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का तापमान 21.6 डिग्री और AQI 569 दर्ज किया गया. नोएडा में 21.9 डिग्री तापमान के साथ AQI 682, गाजियाबाद में 20.8 डिग्री और AQI 691 रहा. गुरुग्राम का AQI 499 और ग्रेटर नोएडा का AQI 595 दर्ज किया गया.

3 जनवरी से बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लगातार दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहे हैं. पहला 28 दिसंबर को और दूसरा 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच आएगा. इससे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी. पर्यटकों को अच्छी बर्फ देखने को मिल सकती है. उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा छाया रहेगा. दक्षिण भारत में भी साल के अंत तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. IMD के अनुसार 3 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में तापमान तेजी से गिर सकता है और मौसम स्पष्ट रूप से करवट ले सकता है.