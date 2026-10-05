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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExplained: दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?

Explained: दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?

दिल्ली की हवा इस बार साल की शुरुआत में ही खराब हो रही है, जो आने वाले महीनों की चिंता बढ़ा रही है. मौसम की स्थिति, पराली जलाना और स्थानीय प्रदूषण मिलकर हवा को जहरीला बना सकते हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 05 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली की हवा ने रविवार यानी 4 अक्टूबर 2026 को इस सीजन का सबसे खराब स्तर छू लिया. शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 187 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' कैटेगरी के ऊपरी छोर पर है और पिछले 83 दिनों में सबसे खराब है. खास बात यह है कि दिन के दौरान कम से कम 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 'पुअर' कैटेगरी में पहुंच गया था. एक्सपर्ट्स की मानें तो आने वाले दिनों में हवा और भी खराब हो सकती है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत के साथ हवा की गति धीमी हो रही है और पराली जलाने का दौर भी शुरू हो चुका है. तो क्या इस बार प्रदूषण पहले से ज्यादा होगा...

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI 187 रहा. सुबह 10 बजे यह 196 तक पहुंच गया था, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर था. यह लगातार पांचवें दिन हवा खराब होने का संकेत है. शुक्रवार को AQI 174 था, शनिवार को 171 और रविवार को 187 दर्ज किया गया.

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सबसे प्रदूषित इलाके कौन से रहे?

CPCB के शाम 4 बजे के डेटा के मुताबिक, मुंडका दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 273 दर्ज किया गया. इसके बाद CRRI मथुरा रोड और नरेला दोनों में 258 AQI रहा, जबकि जहांगीरपुरी में 237 AQI दर्ज किया गया. इसके अलावा, नोएडा में AQI 281, गाजियाबाद में 248 और ग्रेटर नोएडा में 171 रहा.

हवा खराब होने की असली वजह क्या है?

इस बार हवा खराब होने की सबसे बड़ी वजह मौसम है. CPCB के पूर्व वैज्ञानिक दीपांकर साहा के मुताबिक, 'किसी भी इलाके में कुल प्रदूषण का स्तर सालभर लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन मौसम की स्थिति बदलने पर यह घटता-बढ़ता है.' उन्होंने कहा कि रविवार को हवा की गति धीमी होने के कारण प्रदूषक कण फैल नहीं पाए और हवा में ही जमा रहे.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के संस्थापक और NIAS के प्रोफेसर गुफरान बेग के मुताबिक, 'सर्दियों की ठंड और उत्तर-पश्चिमी हवाएं धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं, जो प्रदूषकों को दिल्ली की ओर धकेल सकती हैं.'

इसके अलावा, सितंबर के आखिर में हुई बारिश ने हवा को साफ कर दिया था, लेकिन बारिश रुकने के बाद दिन का तापमान बढ़ा और हवा की गति धीमी हो गई, जिससे धूल और प्रदूषक हवा में ही फंस गए.

जुलाई में भी खराब हुई थी हवा

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली की हवा इतनी खराब हुई हो. इससे पहले 24 जुलाई को AQI 246 तक पहुंच गया था, जो 'पुअर' कैटेगरी में था. उस वक्त ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आई धूल भरी आंधी ने दिल्ली की हवा को खराब किया था.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने तब कहा था कि यह सीमा पार से आने वाली धूल थी, जिससे PM10 का स्तर तेजी से बढ़ गया था.

CAQM की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने क्या पाया?

CAQM ने शनिवार को दिल्ली के रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने PWD के अधीन आने वाली 25 सड़कों के करीब 35 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण किया. इस दौरान 17 जगहों पर सड़क पर दिखाई देने वाली धूल और निर्माण-विध्वंस (C&D) कचरे के ढेर पाए गए.

CAQM ने कहा कि यह दिखाता है कि सड़क सफाई और धूल नियंत्रण के नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है.

आगे क्या होने वाला है?

एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के मुताबिक, अगले दो दिन दिल्ली की हवा 'मॉडरेट' कैटेगरी में रह सकती है, लेकिन अगले 10 दिनों में यह 'पुअर' हो सकती है. इसकी वजह यह है कि अक्टूबर के मध्य से सर्दी बढ़ने के साथ पराली जलाने के मामले भी बढ़ेंगे.

इस साल पराली जलाने का दौर पहले ही शुरू हो चुका है. 15 से 23 सितंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुल 47 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें पंजाब में 25 और यूपी में 19 मामले शामिल हैं.

गुफरान बेग के मुताबिक, इस बार सुपर अल नीनो की वजह से सर्दियों में बारिश कम हो सकती है, जिससे प्रदूषक हवा में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं. इसके अलावा, दिवाली 8 नवंबर को है, जो पराली जलाने के पीक सीजन के साथ मेल खा रही है, जिससे हवा और भी खराब हो सकती है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 05 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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