हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में अब गर्मी बढ़ने लगी है. फिलहाल बारिश के आसार नहीं है. 22 से 27 फरवरी तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 22 Feb 2026 06:32 AM (IST)
Preferred Sources

अभी फरवरी गया नहीं है और लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मौसम अब शुष्क और गर्म होने लगा है, लेकिन रात को हल्की ठंड अब भी बरकरार है. ये सिलसिला 27 फरवरी तक रहने के आसार हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस सप्ताह अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. दिन में तेज धूप और रात में हल्की ठंड का असर बना रहेगा.

22 फरवरी की सुबह साफ आसमान के साथ हुई. वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. 21 फरवरी को अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

हवाओं की रफ्तार और असर

बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर में 17 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं. हालांकि हवाओं की दिशा और गति लगातार बदलती रही है, जिससे मौसम पर व्यापक असर देखने को नहीं मिला. इसके बावजूद दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास बढ़ेगा.

मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिन का तापमान तेजी से चढ़ेगा. सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है. मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है.

27 फरवरी तक रात में सर्दी

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की विदाई लगभग हो चुकी है. बाजारों में वूलन कपड़ों की जगह अब गर्मियों के कपड़े नजर आने लगे हैं. लोग दिन में स्वेटर और जैकेट पहनना कम कर चुके हैं और धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 फरवरी तक रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है. इसके बाद तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है और मौसम साफ रहने का अनुमान है.

शाम 5:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 50 प्रतिशत दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार शाम छह बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 रहा, जो खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के साथ प्रदूषण के स्तर पर भी नजर बनी रहेगी.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट
दिल्ली में बढ़ने लगी गर्मी, इस दिन से पारा होगा और हाई, पढ़ें मौसम का ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में अगले दो दिन तक बंद रहेंगे ये रास्ते, बार काउंसिल चुनाव के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली में अगले दो दिन तक बंद रहेंगे ये रास्ते, बार काउंसिल चुनाव के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
दिल्ली NCR
अब दिल्ली में पकड़े गए 'लुटेरे दूल्हे', तलाकशुदा महिलाओं को बनाते थे निशाना, करते थे ठगी
अब दिल्ली में पकड़े गए 'लुटेरे दूल्हे', तलाकशुदा महिलाओं को बनाते थे निशाना, करते थे ठगी
दिल्ली NCR
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश
Advertisement

वीडियोज

sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget