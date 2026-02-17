दिल्ली-NCR में मौसम ने मारा यू-टर्न! बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी, जानें IMD का नया अपडेट

दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों के दौरान तेज धूप और असामान्य गर्मी दर्ज की गई, वहीं 17 फरवरी का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन भी दर्ज किया गया. इसी बीच मौसम विभाग की और से 18 फरवरी को झमाझम बारिश और आंधी-तूफान का पूर्वानुमान जारी हुआ है. यह चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है, जिसके तहत 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। मौसम में यह बदलाव 18 फरवरी से प्रभावी होगा और दिन में अंधेरा छाने की संभावना है.

दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी

18 फरवरी के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. इसका अर्थ है कि लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सावधानियां बरतने की जरूरत है. पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश के साथ काले बादल छाए रहेंगे. आंधी की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे दिन में अंधेरा छा सकता है.

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है. इसके प्रभाव से अगले दो दिनों में छिटपुट बारिश संभव है, जिससे फिलहाल गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी बनी रह सकती है. उनके अनुसार, फरवरी के मध्य में इतनी गर्मी सामान्य नहीं है. कम हवा चलने और आसमान साफ रहने से दोपहर में तेज धूप पड़ रही है, जिससे तापमान बढ़ा है.

बारिश के बाद फिर बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी को बारिश के बाद 19 और 20 फरवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. इससे कुछ समय के लिए मौसम सुहावना रह सकता है. हालांकि 21 और 22 फरवरी तक अधिकतम तापमान फिर से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलने से लोगों को दोबारा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.