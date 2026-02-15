देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर अचानक से बदलता नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में फरवरी के बीच में ही गर्मी जैसा एहसास हो रहा है, लेकिन 15 फरवरी के बाद स्थिति के बदलने के आसार नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार महाशिवरात्रि के आसपास नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे बारिश और बादलों की वापसी संभव है.

फरवरी में मार्च-अप्रैल जैसी गर्मी

फरवरी का आधा महीना बीतते-बीतते उत्तर भारत में तापमान ने लोगों को चौंका दिया. दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक तेज धूप और तपन ने मार्च-अप्रैल जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है. दोपहर होते-होते चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को पसीना आने लगा है और सर्दी तो लगभग गायब सी दिखने लगी है.

बीते तीन दिनों से दिल्ली-एनसीआर में लगातार तेज धूप निकल रही थी. दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक महसूस होने लगा है और अब तो आलम यह है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. फरवरी का मौसम अचानक गर्मी में बदलने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है लेकिन इसी बीच एक बार फिर मौसम बदलने के दस्तक दे रहा है.

17 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाएं

हालांकि अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में हवाओं की गति करीब 17 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. तेज हवाओं के कारण हल्की ठंड का एहसास लौटा है और धूप का असर कुछ कम हुआ है. हवाओं की वजह से सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना हो गया है. हालांकि तापमान में कोई बड़ी गिरावट दर्ज नहीं की गई है. फिर भी लोगों को तेज धूप से आंशिक राहत जरूर मिली है.

IMD Weather Warning !



Under the influence of a fresh Western Disturbance, isolated rainfall/snowfall is likely over the Western Himalayan region and isolated rainfall/thundershower over plains of northwest India on 17th & 18th February 2026.



15 से 20 फरवरी तक का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने 15 से 20 फरवरी के बीच बदलाव की संभावना जताई है. उत्तर भारत में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मैदानों और पहाड़ों में बारिश हो सकती है. 17 और 18 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं.

बादलों की आवाजाही से तापमान में हल्की गिरावट संभव है. हल्की बारिश से प्रदूषण स्तर में भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि महाशिवरात्रि के दिन मौसम साफ रहने और दिन में धूप खिली रहने का अनुमान है.