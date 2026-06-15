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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, गर्मी से राहत, 16 जून को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

दिल्ली में बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, गर्मी से राहत, 16 जून को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

Delhi Weather Today: दिल्ली के पालम में शाम 5.30 बजे तक 9.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा थी. वहीं तापमान की बात करें तो सफदरजंग में अधिकतम पारा 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 15 Jun 2026 11:19 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार (15 जून) को मौसम का मिजाज बदला रहा. बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलीं. शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली. पालम में तेज हवाएं चलीं. दोपहर में हवा की अधिकतम गति 93 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई और शाम से पहले बारिश भी हुई. दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच हुई थोड़ी देर की बारिश से हवा में नमी बढ़ गई.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

पालम में शाम 5.30 बजे तक 9.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इस इलाके में सबसे ज्यादा थी. अयानगर में 4.6 मिमी बारिश हुई, जबकि सफदरजंग और लोदी रोड स्टेशनों पर बहुत कम बारिश दर्ज की गई और रिज इलाके में इस दौरान कोई मापने लायक बारिश नहीं हुई. 

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस

दिल्ली के मुख्य स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है. पालम में भी तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोदी रोड और अयानगर में तापमान क्रमशः 37.8 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
सबसे ज़्यादा तापमान रिज ऑब्ज़र्वेटरी में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सभी स्टेशनों में सबसे ज़्यादा था. 

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिन का तापमान ज्यादातर सामान्य के आस-पास ही रहा. सफदरजंग में यह सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम और पालम में 1.7 डिग्री सेल्सियस कम था. हालांकि, ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान में 24 घंटे के दौरान मामूली गिरावट देखी गई, जिससे पता चलता है कि बारिश के कारण थोड़ी ठंडक हुई है. 

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पालम में न्यूनतम तापमान कम रहा

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा था. पालम में न्यूनतम तापमान कम रहा, जहाँ यह 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोदी रोड और रिज स्टेशनों पर क्रमशः 26 डिग्री सेल्सियस और 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. अयानगर में न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

नमी और चक्रवाती हवाओं के कारण दिल्ली में हुई बारिश

पंजाब, हरियाणा और आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) बना हुआ था, जिसके कारण दिल्ली में बारिश हुई. अरब सागर से आने वाली नमी वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं ने भी इस मौसम की गतिविधि को बढ़ाने में मदद की. स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा, ''नमी और चक्रवाती हवाओं के घेरे (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) की वजह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई. उन्होंने आगे कहा कि यह गतिविधि अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है, हालांकि इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

16 जून को दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हवा में अभी भी नमी है, इसलिए इस दौरान तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. इसके बाद तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने मंगलवार (16 जून) के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 27 और 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 151 दर्ज किया गया, जो 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में आता है. CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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Published at : 15 Jun 2026 11:17 PM (IST)
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