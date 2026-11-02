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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम

Delhi Weather Today: दिल्ली में ठंड की आहट के बीच जहरीली हुई हवा, जानें आज का मौसम

दिल्ली में 2 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना नहीं है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं, कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से प्रदूषण की चिंता बढ़ गई है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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दिल्ली में नवंबर की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. सोमवार (2 नवंबर) को राजधानी में मौसम साफ रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली में बारिश के आसार नहीं हैं. हालांकि, मौसम के साथ-साथ राजधानी में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 2 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह के समय तापमान 19 से 21 डिग्री के आसपास रह सकता है. वहीं, दोपहर में धूप निकलने के बाद तापमान बढ़कर 28 से 30 डिग्री तक पहुंच सकता है.

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शाम होते ही मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस होगी. रात के समय तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. कुल मिलाकर दिन में हल्की गर्मी और सुबह-शाम मौसम सुहावना रह सकता है.

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क्या आज दिल्ली में बारिश होगी?

दिल्ली में आज बारिश की संभावना नहीं के बराबर है. मौसम के पूर्वानुमान में दिन और रात दोनों समय बारिश की संभावना शून्य प्रतिशत बताई गई है. आसमान में हल्की धुंध रह सकती है, लेकिन दिन में मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है. ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज बारिश की वजह से किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कई इलाकों में AQI ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में मौसम भले ही साफ रहने वाला हो, लेकिन प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 के पार दर्ज किया गया है. कुछ जगहों पर यह 400 के करीब भी पहुंच गया है.

IITM के एयर क्वालिटी डैशबोर्ड पर उपलब्ध शुरुआती स्टेशन आंकड़ों के मुताबिक, जहांगीरपुरी में AQI 399, अलीपुर में 362, बवाना में 352 और द्वारका सेक्टर-8 में 343 दर्ज किया गया. वहीं, ITO में 341, अशोक विहार में 307 और आनंद विहार में 224 AQI रिकॉर्ड किया गया.

AQI के 301 से 400 के बीच होने का मतलब है कि हवा बहुत खराब श्रेणी में है. ऐसी स्थिति में सांस से जुड़ी परेशानी वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

आने वाले दिनों में और बिगड़ सकती है हवा की गुणवत्ता

प्रदूषण को लेकर आने वाले दिन भी दिल्ली के लिए राहत भरे नजर नहीं आ रहे हैं. IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक, 2 और 3 नवंबर को हवा खराब श्रेणी में रह सकती है. वहीं, 4 नवंबर को प्रदूषण बढ़कर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है.

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पिछले दिनों दिल्ली-NCR में हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आई थी. बारिश के चलते हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण नीचे बैठ गए थे. 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 133 तक पहुंच गया था. हालांकि, बारिश रुकने के बाद एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है.

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को सुबह और देर शाम खुले में ज्यादा देर तक टहलने या व्यायाम करने से बचना चाहिए. बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से परेशान लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. बाहर निकलते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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