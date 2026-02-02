बीते दिन हुई बारिश के बाद और बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को अचानक ठंडा कर दिया है. आज (2 फरवरी) सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जबकि दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप खिलने की उम्मीद लगाई जा रही है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल 7 फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ बना रहेगा यानी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है. मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है, यानी राजधानी और आसपास के इलाकों से बारिश की विदाई हो चुकी है.

बारिश ने बदल दिया मौसम

भले ही 7 फरवरी तक बारिश न होने की बात की जा रही हो लेकिन बीते 24 घंटे में लगातार चली ठंडी हवाओं के कारण लोगों को फिलहाल तो कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है. सप्ताह की शुरुआत घने बादलों और सुबह के कोहरे के साथ हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय दृश्यता कम रह सकती है.

इसके बावजूद दिन में धूप निकलने की संभावना बनी हुई है. खास बात यह है कि अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे रात की सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

पूरे दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसका मतलब यह है कि बीते दिनों जो तेज ठंड और कंपकंपी वाली रातें थीं, अब उनमें कमी देखने को मिलेगी.

पहाड़ों में जारी रहेगी बर्फबारी!

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जबकि मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा. 4 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है. अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बारिश की गतिविधियां लगभग खत्म हो जाएंगी, जबकि यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश जारी रह सकती है. पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.