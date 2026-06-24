मानसून तुम कब आओगे! दिल्ली में बढ़ा इंतजार, IMD अधिकारी ने कहा- हमें ठीक-ठीक नहीं पता

राष्ट्रीय राजधानी में इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने में देरी की संभावना है. ऐसे में लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इस बीच बुधवार (24 जून) शाम को मौसम बदला हुआ नजर आया. दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और तेज़ हवाएं चलीं. इसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और अगले कुछ घंटों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान जताया.

IMD के अनुसार, अगले कुछ घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 50-60 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है. हवा की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. शहर के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

'हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि मानसून कब पहुंचेगा'

मानसून आमतौर पर 28 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है, लेकिन इस साल इसमें देरी होगी. IMD के एक अधिकारी ने कहा कि हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि यह कब पहुंचेगा. देरी के पीछे मौसम के पैटर्न को समझाते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, ''आमतौर पर 18-19 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और यह अरब सागर से नमी वाली हवाओं को भारतीय मुख्य भूमि की ओर खींचने में मदद करता है. इसके बाद यह सिस्टम ओडिशा, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर-पश्चिम भारत (जिसमें दिल्ली भी शामिल है) की ओर बढ़ता है.

स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि इससे एंटी-क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक अनुकूल पैटर्न बनता है, जो मानसून को देश के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ने में मदद करता है. स्काईमेट वेदर के वाइस-प्रेसिडेंट महेश पलावत ने कहा, ''देरी की वजह बंगाल की खाड़ी में उस ज़रूरी मौसम सिस्टम का न होना है, जो आमतौर पर बारिश लाने वाली हवाओं को उत्तर-पश्चिम भारत की ओर धकेलने में मदद करता है. उम्मीद है कि 25-26 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक अनुकूल सिस्टम बनेगा, जिसके बाद मानसून के 27 जून (जो इसके आने की संभावित तारीख है) के बजाय जुलाई के पहले हफ़्ते में दिल्ली पहुंचने की संभावना है.

दिल्ली में कितना रहा अधिकतम तापमान?

बुधवार को दिन में, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री ज़्यादा था. पालम में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज़्यादा है. वहीं लोदी रोड पर 38.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.8 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया. IMD के आंकड़ों के अनुसार, रिज वेधशाला में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.2 डिग्री कम) और आयानगर में 39.3 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 1.9 डिग्री कम) दर्ज किया गया.

राजधानी में कितना रहा न्यूनतम तापमान?

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. पालम में न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.5 डिग्री कम) और लोदी रोड पर 25.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.4 डिग्री कम) दर्ज किया गया. रिज स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 4.7 डिग्री कम) और आयानगर में 25.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.2 डिग्री कम) दर्ज किया गया.

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IMD के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने दिल्ली में अब तक 39.6 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 48.3 mm होती है. यानी लंबी अवधि के औसत से 8.7 mm या 18 फीसदी कम बारिश हुई है. राजधानी में प्री-मानसून सीजन के दौरान बारिश का ट्रेंड अलग-अलग रहा. अप्रैल में, प्री-मानसून बारिश के कारण दिल्ली में 30 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 16.3 मिमी होती है. यह सामान्य से लगभग 84 फीसदी अधिक थी. हालांकि, मई में बारिश सामान्य से कम रही.

कब-कब मानसून के आने में हुई देरी?

IMD के डेटा के अनुसार, 2020 में दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा और एक दिन बाद 26 जून को पूरे देश में फैल गया. 2021 में, दिल्ली में मानसून के आने में देरी हुई और यह 13 जुलाई को पहुंचा. उसी दिन इसने पूरे देश को कवर कर लिया. 2022 में मॉनसून 30 जून को दिल्ली पहुंचा और 2 जुलाई तक पूरे देश में फैल गया. 2023 में, यह 25 जून को राजधानी पहुंचा और 2 जुलाई तक पूरे देश में फैल गया. 2024 में, मानसून 28 जून को दिल्ली पहुंचा, जबकि 2 जुलाई तक पूरे देश में फैल गया.

पिछले साल, मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा और उसी दिन पूरे देश में फैल गया. आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 को छोड़कर, पिछले पांच सालों में दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली पहुंचा है.

दिल्ली में क्या रहा AQI का स्तर?

इस बीच, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 127 रहा, जो 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में आता है. CPCB के अनुसार, 101 से 200 के बीच का AQI 'मॉडरेट' श्रेणी में आता है, जबकि 0-50 को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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