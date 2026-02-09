हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRतेज हवाओं की चपेट में दिल्ली-NCR, गर्मी आने से पहले कैसा रहेगा मौसम, जानें अगले 24 घंटे का मिजाज

तेज हवाओं की चपेट में दिल्ली-NCR, गर्मी आने से पहले कैसा रहेगा मौसम, जानें अगले 24 घंटे का मिजाज

Delhi Weather Today: दिल्ली NCR में तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदला है और शाम-रात में ठंड बढ़ी है. IMD के अनुसार अगले 7 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 09 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार हवाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद समेत पूरे एनसीआर में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. 

यह स्थिति सोमवार से बनी हुई है और इसका असर खासतौर पर शाम और रात के समय ज्यादा महसूस किया जा रहा है, जब लोगों को अचानक ठंड का अहसास बढ़ गया है. हालांकि सुबह और दोपहर के समय तेज धूप निकलने के कारण इन हवाओं का असर कम महसूस हो रहा है और दिन के समय मौसम सामान्य बना हुआ है.

अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंचेगा!

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 फरवरी तक के लिए मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और यह लगभग 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 

IMD ने स्पष्ट किया है कि अब केवल सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है. रात का तापमान थोड़ा कम रहने से ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, जिससे दैनिक गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

न बारिश की संभावना, न शीतलहर का अलर्ट

मौजूदा स्थिति में दिल्ली एनसीआर के मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं. दिन के समय धूप खिली रहेगी और बीच-बीच में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल दिल्ली एनसीआर की ओर सक्रिय होता नजर नहीं आ रहा है. इसके चलते न तो शीतलहर और न ही घने कोहरे का कोई अलर्ट जारी किया गया है. केवल सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है. आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा और मौसम सामान्य से शुष्क बना रहेगा.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम? 

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो सकती है, जबकि पहाड़ों से सटे कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है. गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उत्तर-पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली एनसीआर में अगले सात दिनों तक मौसम स्थिर रहने का अनुमान है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों से खेल रहे हैं भारत में जन्में ये 3 खिलाड़ी, जानिए उनके नाम
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget