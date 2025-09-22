दिल्ली में एक बार फिर तापमान बढ़ने से उमस भरी गर्मी दस्तक दे रही है. सोमवार (22 सितंबर) को साफ आसमान और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आने वाले कुछ दिन तक बारिश की कोई संभावना नहीं है.

राजधानी में 21 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है. तपती और चिपचिपाती गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रह सकती है.

हवाओं के चलने से तापमान में हल्की गिरावट

मौसम विभाग ने बताया कि 22 सितंबर को न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. 21 सितंबर को न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. तापमान में हल्की गिरावट की वजह रही शाम को हवाओं का चलना. वहीं रविवार शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 57 प्रतिशत दर्ज की गई. तापमान और आर्द्रता के बढ़ने से दिन के समय गर्मी का असर और तेज महसूस किया जा रहा है.

दिल्ली में इन दिनों गर्मी और चिपचिपाहट बढ़ रही है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश के आसार नहीं हैं और मौसम साफ रहेगा. इससे राजधानी के लोगों को दिन में तेज धूप और बढ़ते पारे से जूझना पड़ेगा. बारिश न होने से हवा में नमी बनी हुई है और तापमान में गिरावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

128 दर्ज किया गया AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 21 सितंबर शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 128 दर्ज किया गया, जो ‘मॉडरेट’ श्रेणी में आता है. CPCB मानकों के मुताबिक AQI शून्य से 50 ‘गुड’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मॉडरेट’, 201 से 300 ‘पुअर’, 301 से 400 ‘वेरी पुअर’ और 401 से 500 ‘सीवियर’ श्रेणी मानी जाती है. इस लिहाज से राजधानी की हवा अभी मध्यम स्तर पर प्रदूषित है लेकिन मौसम की स्थिति बिगड़ने पर यह और बढ़ सकती है.