दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. ठंडी हवाओं और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है. सुबह-सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है. वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ रहा है, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वालों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (16 जनवरी) को दिल्ली में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घने कोहरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर की स्थिति अभी बनी रह सकती है. हालांकि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा और राहत मिलेगी.

दोपहर में धूप, शाम को बादल

मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर के समय हल्की धूप खिल सकती है, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस होगी. वहीं शाम के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं.

तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

सीजन की सबसे ठंडी सुबह

गौरतलब है कि गुरुवार (15 जनवरी) को दिल्ली में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. उस दिन न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. ठंड इतनी ज्यादा थी कि सुबह-सुबह खुले में निकलना मुश्किल हो गया और लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए.

17 जनवरी से मिल सकती है राहत

राहत की खबर यह है कि 17 जनवरी से न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है. 18 और 19 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इससे ठंड की तीव्रता में कुछ कमी आने की उम्मीद है.

हवा की सेहत बेहद खराब

ठंड के साथ-साथ प्रदूषण ने भी चिंता बढ़ा दी है. आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 449 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.