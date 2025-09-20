भारत से मानसून अब धीरे-धीरे विदा ले रहा है और इसका असर राजधानी दिल्ली में साफ दिखने लगा है. पिछले कुछ दिनों से बारिश न के बराबर हो रही है और पारा लगातार चढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे उमस और गर्मी दोनों बढ़ने के आसार हैं.

दिल्ली में 19 सितंबर को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो औसत से 0.3 डिग्री कम है. पीटीआई के अनुसार, सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 78 प्रतिशत रही जो शाम तक घटकर 57 प्रतिशत पर पहुंच गई. मौसम विभाग ने 20 सितंबर को भी आंशिक बादल रहने और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तथा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है.

मानसून शिफ्ट, पूर्वी भारत में भारी बारिश का अनुमान

आईएमडी के मुताबिक मानसून अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है. इसका असर यह होगा कि आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी. वहीं पश्चिमी और उत्तरी भारत में बारिश का ग्राफ कम होगा जिससे राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव से अक्टूबर के पहले हफ्ते तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी और उमस का असर बरकरार रह सकता है.

दिल्ली की हवा ‘मध्यम’ श्रेणी में, प्रदूषण पर नजर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार शाम चार बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 143 दर्ज किया गया जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी मानकों के अनुसार 0-50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51-100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101-200 के बीच को ‘मध्यम’, 201-300 के बीच को ‘खराब’, 301-400 के बीच को ‘बहुत खराब’ और 401-500 के बीच को ‘गंभीर’ माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषण स्तर पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा, खासकर जब तापमान और उमस में वृद्धि हो रही हो.