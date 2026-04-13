राजधानी दिल्ली में सोमवार (13 अप्रैल) की सुबह मौसम ठंडा रहा. ठंडी हवाओं के चलते अधिकतर मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और हवा के रुख में परिवर्तन के कारण देखा गया है.

पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कहीं भी बारिश नहीं

दिल्ली के मुख्य मौसम निगरानी केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है. वहीं, लोधी रोड पर तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा. आयानगर में भी ठंडक का असर देखने को मिला, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम यानी 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा पालम में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और रिज केंद्र पर 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है.

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8:30 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि में दिल्ली में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. हालांकि ठंडी हवाओं के चलते लोगों को सुबह के समय हल्की राहत जरूर महसूस हुई.

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अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ से ‘खराब’

वहीं, हवा की गुणवत्ता की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 143 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है.

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले छह दिनों तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ से ‘खराब’ श्रेणी में बनी रह सकती है. इसके अलावा सोमवार (13 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे दिन में गर्मी का असर महसूस होगा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी रह सकती है.

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