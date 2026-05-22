दिल्ली में मई की सबसे गर्म रात दर्ज, 14 साल का टूटा रिकॉर्ड, लू का प्रकोप भी जारी

देश की राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल है. दिल्ली में बुधवार और गुरुवार (21 मई) की दरमियानी रात को लगभग 14 वर्षों में मई की सबसे गर्म रात के रूप में दर्ज किया गया. इसके साथ ही शहर के कुछ हिस्सों में लगातार चौथे दिन भी लू की स्थिति बनी रही. वहीं शुक्रवार को भी कुछ ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक और पिछले दिन की तुलना में 3.6 डिग्री अधिक 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने बताया कि इससे अधिक न्यूनतम तापमान आखिरी बार 26 मई, 2012 को था, जब न्यूनतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए शहर में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, 'ऑरेंज अलर्ट' का मतलब 'तैयार रहें' होता है.

अगले एक हफ्ते तक लू की स्थिति जारी रहने की संभावना

न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके साथ ही लू चलने का पूर्वानुमान जताया गया है. एक अधिकारी ने कहा कि अगले एक सप्ताह तक लू की स्थिति जारी रहने की आशंका है और उन्होंने निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया.

दिल्ली में सुबह AQI खराब कैटेगरी में दर्ज

मौसम विभाग ने दिन भर तेज सतही हवाएं और लू चलने के साथ-साथ रात में भी मौसम गर्म रहने का अनुमान जताया है. इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 226 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.