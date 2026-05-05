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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, गरज के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत

Delhi Weather Today: मौसम के बदलते मिजाज के चलते दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मई की शुरूआत में पड़ने वाली भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 05 May 2026 08:16 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मंगलवार (05 मई) को दिल्ली के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश हुई. इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और यहां मंगलवार के लिए भी ‘ऑरेंज अलर्ट’ बना हुआ है.

नयी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, बाहरी उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और पूर्वी दिल्ली तथा दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों के लिए अगले कुछ घंटों तक अलर्ट बना रहेगा, क्योंकि दिन में ओलावृष्टि और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है.

दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज

मौसम के बदलते मिजाज के चलते कई इलाकों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे मई के आरंभ में पड़ने वाली भीषण गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली. दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले तापमान से 5.1 डिग्री कम और पिछले 24 घंटों में 0.8 डिग्री अधिक है.

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बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से कम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जताई. विभाग ने अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है और कहा है कि शाम में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. ‘स्काईमेट वेदर’ के महेश पलावत ने कहा, ‘‘उत्तर भारत में बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा. अगले एक-दो दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा.’’

दिल्ली में AQI स्तर में सुधार

सुबह के समय यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 69 रहा, जो राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार का संकेत देता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

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Published at : 05 May 2026 08:15 PM (IST)
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