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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअप्रैल महीने में दिल्ली में लगी ठंड! बारिश ने 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, 8 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम?

अप्रैल महीने में दिल्ली में लगी ठंड! बारिश ने 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, 8 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम?

Delhi Weather News: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हवा के रुख में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में यह परिवर्तन हुआ. बुधवार को भी आसमान आंशिक या सामान्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 07 Apr 2026 11:05 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम मंगलवार (07 अप्रैल) को कुछ बदला सा रहा. आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई, जिससे लगातार बढ़ते तापमान में गिरावट आई और पिछले तीन वर्षों में अप्रैल का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जो सामान्य से कई डिग्री कम है. 

इससे पहले एक अप्रैल, 2023 को शहर में अधिकतम तापमान गिरकर 28.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हवा के रुख में बदलाव और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में यह परिवर्तन हुआ है. इसके चलते बुधवार (8 अप्रैल) को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसमान आंशिक या सामान्य रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार और बुधवार (08 अप्रैल) के लिए आसमान में गरज-चमक और बारिश को लेकर ‘येलो अलर्ट’ जारी किया था. मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर ढाई बजे के बीच सफदरजंग में 1.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड पर भी 1.8 मिमी बारिश हुई. आयानगर में 1.6 मिमी, पालम में 1.2 मिमी बारिश दर्ज की गई. पीतमपुरा, पूसा, मयूर विहार और जनकपुरी में 1.0 मिमी वर्षा हुई, जबकि रिज क्षेत्र में 0.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आईएमडी के अनुसार, इससे पहले, सुबह आठ बजे से 11:30 बजे के बीच सफदरजंग और रिज में केवल नाममात्र की वर्षा हुई, जबकि पालम में इस अवधि के दौरान 0.1 मिमी बारिश दर्ज की गई. सात अप्रैल को सुबह साढ़े आठ बजे बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 0.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पालम में 1.4 मिमी और लोधी रोड में 1.0 मिमी बारिश हुई. आयानगर में सबसे अधिक 3.0 मिमी वर्षा हुई, इसके बाद पूसा और मयूर विहार में 0.5 मिमी-0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. पीतमपुरा और जनकपुरी में वर्षा नहीं हुई, जबकि रिज में केवल नाममात्र की बारिश दर्ज की गई.

सफदरजंग में कितना तापमान हुआ दर्ज?

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से छह डिग्री कम था, जबकि पालम में 27.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से आठ डिग्री कम था. लोधी रोड में 28.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम था, रिज में 27.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री कम था और आयानगर में 27.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से सात डिग्री कम था.

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य के करीब था, जबकि पालम में 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम था. लोधी रोड में 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम था, रिज में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था, और आयानगर में 18.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम था. बुधवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कैसी रही?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में बनी रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 114 दर्ज किया गया. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

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Published at : 07 Apr 2026 11:04 PM (IST)
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