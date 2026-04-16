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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Temperature: दिल्ली में महसूस हुई मौसम की पहली गर्मी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार

Delhi Temperature: दिल्ली में महसूस हुई मौसम की पहली गर्मी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार

Delhi Temperature News: दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 16 Apr 2026 11:10 PM (IST)
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दिल्ली में गुरुवार (16 अप्रैल) को मौसम बदला हुआ नजर आया. राष्ट्रीय राजधानी में पहली गर्मी महसूस की गई और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस साल अब तक का सबसे अधिक तापमान है. मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है.

पालम में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम है. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है.

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तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

रिज स्टेशन पर उच्चतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है. आयानगर में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 18.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है.

17 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही गरज और बिजली कड़कने का पूर्वानुमान जताया गया है.

दिल्ली में कैसी रही हवा की गुणवत्ता?

इस बीच, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी खराब कैटेगरी में दर्ज की गई. वायु गुणवत्ता सूचकांक 226 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जिसके कारण अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेप के चरण एक को लागू करना पड़ा. सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0-50 के एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.

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Published at : 16 Apr 2026 11:09 PM (IST)
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