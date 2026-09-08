दिल्ली में छाए रहेंगे बादल लेकिन बढ़ेगा तापमान, जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली में लगातार बारिश के बाद अब मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज मंगलवार (8 सितंबर) को बूंदाबांदी की थोड़ी संभावना जरूर है. वहीं, 9 और 10 सितंबर को भी बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इसके बाद अगले दो दिनों यानि की 11 और 12 सितंबर को बारिश की संभावना जताई गई है.

IMD के अनुसार, सोमवार (7 सितंबर) को दिल्ली-एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाये रहे और कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

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आज बारिश की कोई चेतावनी नहीं

विभाग के अनुसार, आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. हालांकि, आज कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज दिन के दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-25 किमी/प्रति घंटे तक जा सकती है. इसका मतलब है कि लोगों को हवाओं से उमस से बड़ी राहत मिलेगी.

कहां कितनी हुई बारिश?

सोमवार (7 सितंबर) की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुल 2.4 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश रिज में 13.8 मिमी और फिर पालम में 4.9 मिमी दर्ज की गई. इसके अलावा भी कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई थी. वहीं, सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक में कहीं भी बारिश नहीं दर्ज की गई है.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की घटनाएं भी हुईं. इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अधिकतम तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं. इस दौरान अधिकतम नमी का स्तर 98 प्रतिशत और न्यूनतम नमी का स्तर 66 प्रतिशत रहा.

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