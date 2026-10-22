दिल्ली में मौसम रहेगा शुष्क, प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-1 लागू, ठंड का अहसास

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा भी बुधवार को खराब श्रेणी में दर्ज की गई. इसके देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले तीन दिनों तक दिल्ली में आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस हफ्ते के अंत में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं. बुधवार (21 अक्तूबर की सुबह को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 227 तक पहुंच गया, जबकि दोपहर तक ये 244-245 तक पहुंच गया.

IMD के अनुसार, बुधवार (21 अक्टूबर) को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली वाले जहरीली हवा के लिए हो जाएं तैयार! आज ही AQI पहुंचा 227

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार (22 अक्टूबर) को आसमान साफ और शुष्क रहने वाला है. आज शहर का अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति जीरो से पांच किमी प्रति घंटा रहेगी. विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद इसमें 1-3 डिग्री का बदलाव देखने को मिल सकता है.

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दर्ज किया गया है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 17-19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान राजधानी में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटा की गति से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं.

GRAP-1 लागू

बता दें कि मौसम विभाग (IMD) और IITM के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है. इसको देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शहर में GRAP-1 लागू कर दिया है. इसके तहत सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव करना, निर्माण और तोड़फोड़ के दौरान धूल को रोकना, कूड़ा जलाने पर रोक, वाहनों की प्रदूषण जांच और PUC प्रमाणपत्र की वैधता की जांच, इंटर-सिटी बसों पर नए ग्रैप के नियम के अनुसार एक्शन जैसे कदम शामिल हैं.

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