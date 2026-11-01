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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ठंड की दस्तक! सुबह-शाम गिरेगा पारा, जानें मौसम का हाल

दिल्ली में ठंड की दस्तक! सुबह-शाम गिरेगा पारा, जानें मौसम का हाल

दिल्ली में 1 नवंबर को मौसम साफ रहने और दिन में धूप निकलने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड के साथ प्रदूषण भी परेशानी बढ़ा सकता है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 06:54 AM (IST)
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नवंबर महीने की शुरुआत के साथ दिल्ली के मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है. रविवार (1 नवंबर) को राजधानी में मौसम साफ रहने और दिनभर अच्छी धूप निकलने का अनुमान है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में धूप के चलते मौसम थोड़ा गर्म रहेगा. मौसम के इस बदलाव के बीच दिल्ली में प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है.

मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. सुबह के समय तापमान कम रहने से हल्की ठंड महसूस होगी. वहीं, दोपहर में पारा चढ़ने के साथ मौसम सामान्य रहेगा.

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सुबह से रात तक कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में सुबह से ही आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है. सुबह 7 बजे तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह 9 बजे तक पारा 21 डिग्री और 11 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है.

दोपहर 1 बजे तापमान 27 डिग्री और 3 से 5 बजे के बीच करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शाम होते ही तापमान में गिरावट शुरू होगी. रात 9 बजे तक पारा 24 डिग्री और 11 बजे करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन और रात दोनों समय बारिश की संभावना लगभग शून्य से एक प्रतिशत के बीच है. ऐसे में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा सकता है परेशानी

मौसम साफ रहने के बावजूद दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है. 1 नवंबर को दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में रह सकता है. हालांकि, 2 और 3 नवंबर को हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. ऐसे में सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

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आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह और रात की ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Nov 2026 06:54 AM (IST)
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