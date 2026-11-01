दिल्ली में ठंड की दस्तक! सुबह-शाम गिरेगा पारा, जानें मौसम का हाल

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ दिल्ली के मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है. रविवार (1 नवंबर) को राजधानी में मौसम साफ रहने और दिनभर अच्छी धूप निकलने का अनुमान है. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर में धूप के चलते मौसम थोड़ा गर्म रहेगा. मौसम के इस बदलाव के बीच दिल्ली में प्रदूषण भी चिंता का विषय बना हुआ है.

मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. सुबह के समय तापमान कम रहने से हल्की ठंड महसूस होगी. वहीं, दोपहर में पारा चढ़ने के साथ मौसम सामान्य रहेगा.

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सुबह से रात तक कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में सुबह से ही आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है. सुबह 7 बजे तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह 9 बजे तक पारा 21 डिग्री और 11 बजे तक 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है.

दोपहर 1 बजे तापमान 27 डिग्री और 3 से 5 बजे के बीच करीब 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शाम होते ही तापमान में गिरावट शुरू होगी. रात 9 बजे तक पारा 24 डिग्री और 11 बजे करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन और रात दोनों समय बारिश की संभावना लगभग शून्य से एक प्रतिशत के बीच है. ऐसे में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा सकता है परेशानी

मौसम साफ रहने के बावजूद दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है. 1 नवंबर को दिल्ली में AQI मध्यम श्रेणी में रह सकता है. हालांकि, 2 और 3 नवंबर को हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने की आशंका है. ऐसे में सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

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आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सुबह और रात की ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं.