दिल्ली को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, जानें कब मिलेगी राहत और कब दस्तक देगा मानसून

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 42-44 डिग्री तापमान, IMD ने येलो अलर्ट दिया.

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ती तपिश और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. शहर में बीते तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 5-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच दिल्ली में पहुंचने की संभावना है. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी शहरों में भी इसी दौरान बारिश होने की उम्मीद है.

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (7 जून) को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक रिज में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. आज मंगलवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मौसम विभाग की मानें तो एक पश्चिम विक्षोभ के दस्तक से यहां 11 और 12 जून को हल्की बारिश के साथ 60 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है. इसको लेकर IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है.

Monsoon 2026: मानसून को धर्म में कैसे देखा जाता है? पुराणों में हैं अतिवृष्टि और अनावृष्टि का जिक्र

कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 25-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहा. वहीं, कुछ जगहों पर सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) रहा, जबकि अधिकांश हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) बना रहा.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी परेशान करने वाली है क्योंकि मंगलवार (9 जून) को न्यूनतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 42-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. इस दौरान सतह पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसकी गति 20-30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, लेकिन झोंकों के साथ हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 जून तक न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी. इसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान कुछ खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बाद तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना. मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है. इस दौरान लोगों को हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने को कहा है ताकि गर्मी से बचाव हो सके.

UP Weather: यूपी में फिर बढ़ा पारा, दिन में तीखी धूप से लोग हुए परेशान, IMD ने दिया हीट वेव का अलर्ट