दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा, बारिश के लिए रहें तैयार! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी का मौसम एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है. दिल्ली में सोमवार (11 मई) को आमतौर पर बादल छाए रहे. क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान मौसम के सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार (12 मई) के लिए बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है. इसे लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आधिकारिक तापमान संकेतक माने जाने वाले सफदरजंग स्टेशन पर अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे पहले न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

पालम, आयानगर में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा

वहीं, दिल्ली के पालम और आयानगर दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति बनी रही. पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से कम 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं आयानगर में भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज और लोदी रोड स्टेशन पर भी अधिकतम तापमान औसत से कम रहा. दोनों जगह 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. दिल्लीवासियों ने दिनभर गर्मी महसूस की और बारिश नहीं हुई.

दिल्ली में 12 मई को कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने मंगलवार (12 मई) को शहर में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है और 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दिल्ली में AQI कितना रहा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 131 रहा. सीपीसीबी के अनुसार, 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक' माना जाता है, 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

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