खराब AQI के लिए हो जाएं तैयार! दिल्ली में गिरी हवा की गुणवत्ता, छाए रहेंगे हल्के बादल

दिल्ली में अगले एक-दो दिन में मौसम का मिजाज दोबारा बदल सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 14 से 15 अक्टूबर के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ इलाकों में बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है. 14 और 15 अक्टूबर को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है. इससे सुबह और शाम में थोड़ी ठंड बढ़ सकती है. मंगलवार (13 अक्टूबर) को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता (AQI) 157 दर्ज की गई, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. हालांकि, PM2.5 का स्तर बढ़ा है जिससे लोगों को खांसी और गले में खराश की शिकायत हो सकती है.

दिल्ली में बारिश के बाद धूप के कारण दोबारा तापमान बढ़ने लगा है. मंगलवार (13 अक्टूबर) को अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 0.7 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 2.5 की बढ़ोतरी के साथ 21.2 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. सबसे कम अधिकतम तापमान मयूर विहार में 29.5 डिग्री दर्ज किया गया.

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आज छाये रहेंगे हल्के बादल

मौसम विभाग के अनुसार, आज बुधवार (14 अक्टूबर) को मौसम साफ रहने वाला है और आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. आज दिन के समय में हल्की बारिश की संभावना है. आज शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग के अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और उसके बाद के 2 दिनों में 2-3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा पारा

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है. मयूर विहार में 1.5 मिमी और रिज में 1.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 1-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21-22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं. वहीं, अधिकतम नमी दर 96 प्रतिशत और न्यूनतम नमी दर 56 प्रतिशत रहा.

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