दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट

दिल्ली में दीवाली से पहले ही हवा में मिला जहर सांसों को घोंटने लगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), सोमवार (2 नवंबर) को 324 रहा. वहीं, कई इलाकों में 400 पार पहुंच गया. अभी सुबह 5 बजे AQI 326 दर्ज किया गया है. दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी प्रदूषण को कम करने में सफल साबित नहीं हो रहा.

सोमवार (3 नवंबर) को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, 0.5 डिग्री की बढ़ोचरी के साथ अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि औसत से 1.0 डिग्री कम है. शहर के पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया है. नोएडा में अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री और गाजियाबाद में 30.5 डिग्री रहा.

दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा में जहर! कई इलाकों में AQI 300 के पार

आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (3 नवंबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. सुबह के समय हल्की ठंड के बाद दिन नें धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि 8 नवंबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में तापमान में गिरावट से ठंडी धीरे-धीरे बढ़ेगी. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

दिल्ली में सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का कोहरा देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

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