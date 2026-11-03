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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट

दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और CPCB के अनुसार सोमवार (2 नवंबर) को AQI 324 रहा. वहीं, कई इलाकों में 400 पार पहुंच गया. अभी सुबह 5 बजे AQI 326 दर्ज किया गया है. आज मौसम साफ रहेगा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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दिल्ली में दीवाली से पहले ही हवा में मिला जहर सांसों को घोंटने लगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), सोमवार (2 नवंबर) को 324 रहा. वहीं, कई इलाकों में 400 पार पहुंच गया. अभी सुबह 5 बजे AQI 326 दर्ज किया गया है. दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी प्रदूषण को कम करने में सफल साबित नहीं हो रहा. 

सोमवार (3 नवंबर) को दिल्ली का औसत न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री की गिरावट के साथ 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, 0.5 डिग्री की बढ़ोचरी के साथ अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि औसत से 1.0 डिग्री कम है. शहर के पालम में सबसे कम अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया है. नोएडा में अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री और गाजियाबाद में 30.5 डिग्री रहा.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार,  आज मंगलवार (3 नवंबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे. सुबह के समय हल्की ठंड के बाद दिन नें धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. विभाग का अनुमान है कि 8 नवंबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात में तापमान में गिरावट से ठंडी धीरे-धीरे बढ़ेगी. विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में आई गिरावट

दिल्ली में सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का कोहरा देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 03 Nov 2026 06:53 AM (IST)
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